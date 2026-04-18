Ахметзянов про 0:1 от «Локомотива»: «У «Оренбурга» была возможность заработать очки, но не воспользовались. Похвалил футболистов – на игре во 2-м тайме это сказалось не очень хорошо»

Ильдар Ахметзянов: «Оренбург» не использовал возможность взять очки с «Локомотивом».

Главный тренер «Оренбурга » Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Локомотива » (0:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ .

«Был хороший первый тайм в нашем исполнении. Видно, что команда была заряжена. У нас были моменты, но мы их не реализовали.

В перерыве тренер зашел, похвалил своих футболистов, а на игре во втором тайме это сказалось не очень хорошо. Второй тайм был хуже.

Чувства такие, что была возможность заработать очки, но мы ей не воспользовались. Те перестановки, которые мы пытались сделать, не принесли успеха», – сказал Ильдар Ахметзянов .