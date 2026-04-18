  • Ахметзянов про 0:1 от «Локомотива»: «У «Оренбурга» была возможность заработать очки, но не воспользовались. Похвалил футболистов – на игре во 2-м тайме это сказалось не очень хорошо»
Ильдар Ахметзянов: «Оренбург» не использовал возможность взять очки с «Локомотивом».

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

«Был хороший первый тайм в нашем исполнении. Видно, что команда была заряжена. У нас были моменты, но мы их не реализовали.

В перерыве тренер зашел, похвалил своих футболистов, а на игре во втором тайме это сказалось не очень хорошо. Второй тайм был хуже.

Чувства такие, что была возможность заработать очки, но мы ей не воспользовались. Те перестановки, которые мы пытались сделать, не принесли успеха», – сказал Ильдар Ахметзянов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
2 минуты назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
23 минуты назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
35 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
37 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
57 минут назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Ко всем новостям
Последние новости
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
25 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
26 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
32 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
39 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
Рекомендуем