Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: «Тяжелая победа, эмоции положительные. Нужно было приспособиться к полю, нервозности добавили быстрые желтые карточки»

Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: тяжелая победа, эмоции положительные.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов подвели итоги матча 25-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика... Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.

Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», – сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 48 очков и занимает 3‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи 22 апреля сыграют дома с петербургским «Зенитом».