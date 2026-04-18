Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: «Тяжелая победа, эмоции положительные. Нужно было приспособиться к полю, нервозности добавили быстрые желтые карточки»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвели итоги матча 25-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика... Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.
Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», – сказал Галактионов.
«Локомотив» набрал 48 очков и занимает 3‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи 22 апреля сыграют дома с петербургским «Зенитом».
С победой всех ! 💪
Спасибо за второй тайм!
Чевардин и Вера хорошо смотрелись
Походу Локомотив по праву займет 3е место в это сезоне, добывают трудовыми победами. Да и радует когда костяк в команде из россиян.
У Локомотива впереди игры с Зенитом, Динамо, Балтикой, ЦСКА и Крыльями, которые сегодня не проиграли ЦСКА. Будет очень непросто, возможно, придётся надеяться на осечки соперников.
Очень нужная трудовая победа. Батраков снова сделал разницу, красавец!
Свистков было полно,тяжёлый матч.Хорошо,что удалось победить.Отличный гол забили.
В самом конце первого тайма это быстрые жёлтые карточки?
