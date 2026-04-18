  • Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: «Тяжелая победа, эмоции положительные. Нужно было приспособиться к полю, нервозности добавили быстрые желтые карточки»
9

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвели итоги матча 25-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика... Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.

Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», – сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 48 очков и занимает 3‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи 22 апреля сыграют дома с петербургским «Зенитом».

Что делать с Челестини?4766 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Источник: «Матч ТВ»
С победой всех ! 💪
Спасибо за второй тайм!
Чевардин и Вера хорошо смотрелись
Походу Локомотив по праву займет 3е место в это сезоне, добывают трудовыми победами. Да и радует когда костяк в команде из россиян.
У Локомотива впереди игры с Зенитом, Динамо, Балтикой, ЦСКА и Крыльями, которые сегодня не проиграли ЦСКА. Будет очень непросто, возможно, придётся надеяться на осечки соперников.
Очень нужная трудовая победа. Батраков снова сделал разницу, красавец!
Свистков было полно,тяжёлый матч.Хорошо,что удалось победить.Отличный гол забили.
В самом конце первого тайма это быстрые жёлтые карточки?
Материалы по теме
Карпукас о задачах после ухода Баринова: «В защите понятно, в атаке – легкая импровизация. Надо смотреть свободные зоны, стараюсь открываться между линиями»
15 апреля, 19:15
Бакаев о «Локо»: «Понимал, что, возможно, это последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен. Галактионов помог мне заново встать на ноги»
15 апреля, 03:49Видео
Галактионов об игре «Локо» с «Махачкалой»: «Безобразное качество, и движение, и работа с мячом, мысль – все нужно ускорять. Хорошо, что этот матч свели вничью»
12 апреля, 19:21
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде басков в честь завоевания Кубка Испании
2 минуты назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
4 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
24 минуты назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
27 минут назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
только что
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
6 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
49 минут назадРеклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
