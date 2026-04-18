  «Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду. Ему чего-то не хватает – может быть, харизмы». Миранда о вингере «Реала»
«Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду. Ему чего-то не хватает – может быть, харизмы». Миранда о вингере «Реала»

Бывший защитник «Атлетико» Миранда поделился мыслями по поводу вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса много качеств, но он по-прежнему далек от Неймара, Месси, Криштиану Роналду.

Он лучший из тех, кто у нас есть, потому что футбол сильно изменился. Сейчас важна физическая подготовка. И у Винисиуса есть и технические, и физические данные.

Но он не похож на Месси и Неймара. Ему чего-то не хватает. Не знаю, может быть, харизмы в общении с людьми», – сказал бразилец Миранда в подкасте бывшего одноклубника по «Атлетико» Марио Суареса.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Человек по праздникам попадает по воротам, а нам тут рассказывают про мифическую технику истерички. Это какой-то анекдот просто. Истеричку максимум можно сравнить с Нани, какие нахрен Роналду с Месси? Где вы там вообще технику увидели? Вся его игра строится на пробросить мяч на 20 метров и побежать. Сам в своих ногах путается и падает
Нани это прям в точку.
Cкорее Денилсон
Вини головы на плечах не хватает . Если бы она была на месте , то и его игра была бы намного лучше .
Как раз с харизмой у него полный порядок, пусть и отрицательной - внимание он к себе притягивает магнетически, пусть и не в игровом плане. А вот чисто по классу игры и по технике он и близко не стоял с Неймаром, не говоря уж о Месси. Особенно по видению поля и футбольному мышлению. А скорость, на которой все его физкультразминки строятся, скоро упадет. И все.
Не припомню за последние 2 сезона кого Винисиус прям на скорости уничтожил.
это не харизма, а тупость. Не путай вещи.
У Винисиуса на данный момент 7 голов в чемпионате без пенальти. В какой вселенной он может упоминаться в одном ряду с Месси и Роналду и «лучший из тех, кто сейчас есть»?
Профессионализма ему не хватает, неймару кстати тоже.
Неймару может чего угодно не хватать - профессионализма ли, дисциплины - но он был игроком такого класса, что Вини и мечтать не приходится. Сейчас в сборной Бразилии никто не ровня праймовому Неймару даже близко
И не праймовому тоже))
Да господи он просто слабый игрок по сравнению с реально великими. На безрыбье и рак рыба но посмотрите как в той же барселоне пиковый Неймар фланг рвал. И как Вини регулярно сажают в карман люди типа Упамекано которых Ней даже бы не заметил. Про Криша и Лео вообще молчу. На мире очередной позор от какой-нибудь бельгии/хорватии и домой... Так что ларчик просто открывается. Вся сопуствующая токсичность оттуда же. У Реала всё очень просто: Мбаппе - это не Бензема, Винисиус - это не Роналду, а Беллингем - это не Модрич/Кроос. Про остальной сброд на местах Рамосов, Марсело и пиковых Карвахалей вообще молчу. В сильнейшем реале того же Анчелотти середины 10-х зи нынешней задней линии разве что Милитао банку бы полировал. Остальные и туда бы не попали... Так что всё очень просто. Не все хотят это признавать, поэтому и нюнят что Реалку обижают)))

Стоит отметить, что нынешняя Бразилия (где лидер Винисиус) демоснстрирует худшую игру в своей истории и еле еле проползла на мир с 4 или 5 места из ЮА не помню. И происходит это абсолютно по идентичным причинам) Просто это слабые игроки) Все эти винисиусы ришарлиосны и родриги)) Это не то что не роналдо и неймары - это даже не Робиньо с Луисом Фабиано)
Типа Упамекано:) Это один из лучших цз мира:))
да Господь с вами. Я БЛ не особо смотрю, но то что видел в еврокубках, большой, корявый, постоянно позицию теряет. Может конечно спрогрессировал в последнее время, диалектически я каждый день его не вижу. Но всё равно он никогда не будет играть как Рамос, Пуйоль, Неста или тот же Пике) Щас поглядим на лучшего Упамекано против парижа) держу пари продырявят пару раз)
Мозгов не хватает, у Гудвина не то попросил
Тео Волкот далёк от Роналдиньо, Роббена, Ди Марии.....
Скорее мозгов.
Мозгов ему не хватает но тут увы природа изначально наградила их отсутствием, но как атлет хорош
