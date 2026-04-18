«Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду. Ему чего-то не хватает – может быть, харизмы». Миранда о вингере «Реала»

Миранда: Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду.

Бывший защитник «Атлетико» Миранда поделился мыслями по поводу вингера «Реала » Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса много качеств, но он по-прежнему далек от Неймара, Месси, Криштиану Роналду .

Он лучший из тех, кто у нас есть, потому что футбол сильно изменился. Сейчас важна физическая подготовка. И у Винисиуса есть и технические, и физические данные.

Но он не похож на Месси и Неймара . Ему чего-то не хватает. Не знаю, может быть, харизмы в общении с людьми», – сказал бразилец Миранда в подкасте бывшего одноклубника по «Атлетико» Марио Суареса.