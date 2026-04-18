«Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду. Ему чего-то не хватает – может быть, харизмы». Миранда о вингере «Реала»
Бывший защитник «Атлетико» Миранда поделился мыслями по поводу вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
«У Винисиуса много качеств, но он по-прежнему далек от Неймара, Месси, Криштиану Роналду.
Он лучший из тех, кто у нас есть, потому что футбол сильно изменился. Сейчас важна физическая подготовка. И у Винисиуса есть и технические, и физические данные.
Но он не похож на Месси и Неймара. Ему чего-то не хватает. Не знаю, может быть, харизмы в общении с людьми», – сказал бразилец Миранда в подкасте бывшего одноклубника по «Атлетико» Марио Суареса.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Стоит отметить, что нынешняя Бразилия (где лидер Винисиус) демоснстрирует худшую игру в своей истории и еле еле проползла на мир с 4 или 5 места из ЮА не помню. И происходит это абсолютно по идентичным причинам) Просто это слабые игроки) Все эти винисиусы ришарлиосны и родриги)) Это не то что не роналдо и неймары - это даже не Робиньо с Луисом Фабиано)