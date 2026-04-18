«Локо» выиграл впервые за 3 матча. «Оренбург» не побеждает в 5 играх подряд

«Локомотив » обыграл «Оренбург» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:0.

Железнодорожники выиграли впервые за 3 матча. До этого было поражение от «Спартака» (1:2) и ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Оренбург » же продлил серию без побед до 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих. Последняя победа была 8 марта – над «Зенитом» (2:1).