«Локо» выиграл впервые за 3 матча. «Оренбург» не побеждает в 5 играх подряд
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:0.
Железнодорожники выиграли впервые за 3 матча. До этого было поражение от «Спартака» (1:2) и ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1).
«Оренбург» же продлил серию без побед до 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих. Последняя победа была 8 марта – над «Зенитом» (2:1).
Материалы по теме
Рекомендуем
