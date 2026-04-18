  • Пети об удалении Камавинга: «Катастрофический фол. Показать красную карточку – суровое решение, но арбитр следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством»
Эммануэль Пети оценил удаление Эдуардо Камавинга.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал удаление хавбека «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

На 86-й минуте Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

«Если кого-то и нужно ругать, то это Камавинга. Катастрофический фол.

Показать красную карточку на этом этапе матча – суровое решение, но судья просто следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством», – заявил Эммануэль Пети в интервью RMC Sport.

Это была вторая жёлтая, покажи такую карточку в любом матче кроме реала ни одного вопроса бы не возникло, но и ещё более смехотворно смотрится то, что реал в 10м играл всего 2 минуты и дал жидкого, а позиционируют так, будто это решение повлияло на игру больше чем 2 гола после неправильных решений судьи в ворота Баварии:))
Ответ rigobersong
Это была вторая жёлтая, покажи такую карточку в любом матче кроме реала ни одного вопроса бы не возникло, но и ещё более смехотворно смотрится то, что реал в 10м играл всего 2 минуты и дал жидкого, а позиционируют так, будто это решение повлияло на игру больше чем 2 гола после неправильных решений судьи в ворота Баварии:))
Уже даже французы утверждают, что виноват сам Камавинга, он уже и сам признал, что виноват, но некоторые оголтелые фанатики по прежнему продолжают обвинять судью 🤭
Ответ rigobersong
Это была вторая жёлтая, покажи такую карточку в любом матче кроме реала ни одного вопроса бы не возникло, но и ещё более смехотворно смотрится то, что реал в 10м играл всего 2 минуты и дал жидкого, а позиционируют так, будто это решение повлияло на игру больше чем 2 гола после неправильных решений судьи в ворота Баварии:))
Некоторые и 90 минут почти в 10 играют и даже вытаскивают матчи
Ну все, щас Пети запишут в глоры Барсы.
Ответ denis05
Ну все, щас Пети запишут в глоры Барсы.
Он просто играл раньше за Барсу)
Ответ DanMus
Он просто играл раньше за Барсу)
Да там и бывшие игроки Реала, типа Снейдера, также выступают, только отъявленные упоранты остались, которые во всем судью винят 😃
Да сколько можно мусолить уже, арбитр всё сделал по правилам.
Как говорил Буффон, у судьи вместо сердца…
Реал Чиферину не звонит
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
9 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
19 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
24 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
34 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
44 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
45 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
57 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
59 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
8 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
47 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
48 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
54 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем