Пети об удалении Камавинга: «Катастрофический фол. Показать красную карточку – суровое решение, но арбитр следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством»
Эммануэль Пети оценил удаление Эдуардо Камавинга.
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал удаление хавбека «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).
На 86-й минуте Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
«Если кого-то и нужно ругать, то это Камавинга. Катастрофический фол.
Показать красную карточку на этом этапе матча – суровое решение, но судья просто следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством», – заявил Эммануэль Пети в интервью RMC Sport.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
10 комментариев
Это была вторая жёлтая, покажи такую карточку в любом матче кроме реала ни одного вопроса бы не возникло, но и ещё более смехотворно смотрится то, что реал в 10м играл всего 2 минуты и дал жидкого, а позиционируют так, будто это решение повлияло на игру больше чем 2 гола после неправильных решений судьи в ворота Баварии:))
Уже даже французы утверждают, что виноват сам Камавинга, он уже и сам признал, что виноват, но некоторые оголтелые фанатики по прежнему продолжают обвинять судью 🤭
Некоторые и 90 минут почти в 10 играют и даже вытаскивают матчи
Ну все, щас Пети запишут в глоры Барсы.
Он просто играл раньше за Барсу)
Да там и бывшие игроки Реала, типа Снейдера, также выступают, только отъявленные упоранты остались, которые во всем судью винят 😃
Да сколько можно мусолить уже, арбитр всё сделал по правилам.
Как говорил Буффон, у судьи вместо сердца…
Реал Чиферину не звонит
