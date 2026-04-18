Пети об удалении Камавинга: «Катастрофический фол. Показать красную карточку – суровое решение, но арбитр следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством»

Эммануэль Пети оценил удаление Эдуардо Камавинга.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал удаление хавбека «Реала » Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

На 86-й минуте Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку .

«Если кого-то и нужно ругать, то это Камавинга. Катастрофический фол.

Показать красную карточку на этом этапе матча – суровое решение, но судья просто следовал правилам. «Реал» всегда прикрывается судейством», – заявил Эммануэль Пети в интервью RMC Sport.