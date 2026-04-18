«Винисиусу нужно изменить отношение к делу – некоторые вещи не нравятся. В «Реале» не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» Миятович о команде

Предраг Миятович: Винисиусу нужно изменить отношение к делу.

Бывший футболист и директор «Реала » Предраг Миятович заявил, что мадридской команде не хватает лидера на поле.

«Мбаппе перешел в «Реал», чтобы забивать голы, и он именно это и делает. У Винисиуса были хорошие сезоны, и он проявляет себя в важных матчах.

Но ему нужно изменить свое отношение к делу, и я говорил об этом много раз. Меня обвиняли в предвзятости к этому парню, но есть вещи, которые мне не нравятся. Это не умаляет его важности для команды.

«Мадриду» не хватает лидера на поле. Лучший бомбардир не всегда является лидером. Например, Зидан какое-то время был лучшим, но лидером Франции был Дешам .

Нам нужен Йерро , Рамос или Рауль. Нужен человек, способный делать на поле две-три вещи и при этом объединять все усилия. Лидер, тренер на поле.

В «Реале» есть отличные игроки, но я не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» – сказал Предраг Миятович.