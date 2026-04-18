  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Винисиусу нужно изменить отношение к делу – некоторые вещи не нравятся. В «Реале» не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» Миятович о команде
36

«Винисиусу нужно изменить отношение к делу – некоторые вещи не нравятся. В «Реале» не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» Миятович о команде

Предраг Миятович: Винисиусу нужно изменить отношение к делу.

Бывший футболист и директор «Реала» Предраг Миятович заявил, что мадридской команде не хватает лидера на поле.

«Мбаппе перешел в «Реал», чтобы забивать голы, и он именно это и делает. У Винисиуса были хорошие сезоны, и он проявляет себя в важных матчах.

Но ему нужно изменить свое отношение к делу, и я говорил об этом много раз. Меня обвиняли в предвзятости к этому парню, но есть вещи, которые мне не нравятся. Это не умаляет его важности для команды.

«Мадриду» не хватает лидера на поле. Лучший бомбардир не всегда является лидером. Например, Зидан какое-то время был лучшим, но лидером Франции был Дешам.

Нам нужен Йерро, Рамос или Рауль. Нужен человек, способный делать на поле две-три вещи и при этом объединять все усилия. Лидер, тренер на поле.

В «Реале» есть отличные игроки, но я не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» – сказал Предраг Миятович.

Что делать с Челестини?5103 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Предраг Миятович
logoСерхио Рамос
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРауль
logoЗинедин Зидан
logoКилиан Мбаппе
logoДидье Дешам
logoФернандо Йерро
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продаете Винисиуса, и Реал тут же станет куда лучше
Продаете Винисиуса, и Реал тут же станет куда лучше
Или Мбаппе, но кто-то из них должен быть продан
Или Мбаппе, но кто-то из них должен быть продан
Лучше Винисиуса

У диктатора меньше выпендрежа
Винис- зажравшаяся, капризная, самовлюдённая мартышка, которая кислотой выжигает раздевалку. Болел за Реал с 1994 года, болел неистово. Йерро, Саморано, Чендо, Алькорте, Флорес,Редондо, Милья, Ринкон.....Потом зелёные совсем Рауль, Моррьентес, Хоакин, Гути.....Эххх, было время настоящих Мужчин - отважных и мужествнных, без напомаженных волос и бритых ног, у которых просто крикнуть во всеуслышание от боли считалось зашкваром
Всё изменилось с приходом Криштигы. И тогда же я навсегда отрёкся от "сливочных". Команда стремительнопреращалась в сбоище изнеженных , самовлюблённых девочек( некоторые в прямом смысле, даже если и при крывались формальным браком с телом женского пола). Всегда капризных, сварливых, ПОСТОЯННО наблюдающие за своей причёской на экране стадио. Это уже было чем угодно, но только не мужским футболом. И нынешний № 7 - это как символ анти-футбола, приправленный отвратительными ужимками
А вот Вы настоящий мадридиста, правда в прошлом. Но надеюсь у Вас будет все хорошо.
Аж заколдобился читая…долгие и продолжительные аппплодисменты))
Был один человек, который задавался вопросом в Реале, его тут же выпнули.
Рамоса с Бензема не хватает. Как же Карим был прав, когда говорил, что истеричка играет против Реала. Истеричку нужно продавать, а иначе Мадрид может забыть о больших победах на многие годы. Но этого не будет, поэтому адекватным фанатом придется смотреть на то, как клуб деградируют из-за этой истерички. Я даже больше скажу, следующим летом начнется такое веселье, когда придет время продлевать Мбаппе. Он ведь явно будет смотреть на контракт истерички и выбивать себе еще больше денег
Если Перес прогнется под Винисиуса, то это уже будет не остановить. Надеюсь дойдёт до Фло и он выпрет этого обедневшего от маленькой зарплаты засранца.
Мужику скоро 26 лет, а с ним бегают как за 18 летним:)
У него интеллект 12-летнего. Поэтому и относятся соответственно.
Да там не только к Винисиусу нужно обратиться, там пол команде можно предъявлять претензии по поводу их уровня игры и отношения к делу.
Вини не изменится. Он ментально слаб и глуп. Он не умеет контролировать свои эмоции.. Как положительные, так и отрицательные. Да ему и психолога нанять западло. В этом он проигрывает даже Араухо. Бабки и кратковременная слава сделали свое чёрное дело. Но всем "правит" эгоизм.. Увы.
Поосторожней с чёрным цветом! Вини может обидеться.
Да избавьтесь вы уже от него, господи. И от Мбаппе тоже. Хоть команда сбалансирована будет
Винисиусу нужно дать пинок под зад
если конечно Реал хочет побеждать
Винисиусу просто нужно уйти из клуба, а нам нужно поскорее его забыть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
9 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
19 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
24 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
34 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
44 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
45 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
57 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
59 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
