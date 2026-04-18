«Винисиусу нужно изменить отношение к делу – некоторые вещи не нравятся. В «Реале» не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» Миятович о команде
Бывший футболист и директор «Реала» Предраг Миятович заявил, что мадридской команде не хватает лидера на поле.
«Мбаппе перешел в «Реал», чтобы забивать голы, и он именно это и делает. У Винисиуса были хорошие сезоны, и он проявляет себя в важных матчах.
Но ему нужно изменить свое отношение к делу, и я говорил об этом много раз. Меня обвиняли в предвзятости к этому парню, но есть вещи, которые мне не нравятся. Это не умаляет его важности для команды.
«Мадриду» не хватает лидера на поле. Лучший бомбардир не всегда является лидером. Например, Зидан какое-то время был лучшим, но лидером Франции был Дешам.
Нам нужен Йерро, Рамос или Рауль. Нужен человек, способный делать на поле две-три вещи и при этом объединять все усилия. Лидер, тренер на поле.
В «Реале» есть отличные игроки, но я не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» – сказал Предраг Миятович.
У диктатора меньше выпендрежа
Всё изменилось с приходом Криштигы. И тогда же я навсегда отрёкся от "сливочных". Команда стремительнопреращалась в сбоище изнеженных , самовлюблённых девочек( некоторые в прямом смысле, даже если и при крывались формальным браком с телом женского пола). Всегда капризных, сварливых, ПОСТОЯННО наблюдающие за своей причёской на экране стадио. Это уже было чем угодно, но только не мужским футболом. И нынешний № 7 - это как символ анти-футбола, приправленный отвратительными ужимками
если конечно Реал хочет побеждать