Сорокин о Китае: «Масштабность, высокие здания, большие города с большим населением. Много камер, проблем с преступностью не встречал. Чэнду – свободный город, в отличие от Пекина»

Защитник «Чэнду Жунчэн » Егор Сорокин поделился мыслями о Китае.

– Как вам сам город Чэнду?

– Город, как и весь Китай, безопасный. Много камер везде, никаких проблем с преступностью я не встречал. Когда я приезжал, сразу говорили, что будет очень безопасно.

Люди перед тем, как сфотографироваться с тобой, спросят – можно ли это сделать. Чэнду такой свободный город, в отличие от столицы – Пекина. Многие китайцы даже сами отмечают, что Чэнду лучше Пекина.

Классный город, все удобно, нашел пару ресторанов, пока сам особо не готовлю, кроме завтраков, иногда питаюсь на базе. Один австриец держит небольшой ресторан недалеко от моего дома, познакомились. Пожелал удачи, когда узнал, что играю за местный клуб.

Почти 20 лет назад последний русский футболист играл в Китае, поэтому для них это немного необычно. Обычно много бразильцев.

А тут русский футболист, им интересно узнать обо мне. В свою очередь, мне важно представлять нашу страну в Китае. Хочется хорошо показать себя, чтобы доказать, что русские тоже хорошие футболисты, а особенно люди.

– Китай недавно стал открыт для безвизовой поездки для россиян. Что бы вы отметили в этой стране?

– В первую очередь масштабность, если брать визуально, то высокие здания, большие города с большим населением.

В Чэнду порядка 16−17 млн человек проживают, но не скажу, что так тесно, спокойная, размеренная жизнь. Чэнду вообще является столицей панд, люди приезжают в заповедник панд, чтобы посмотреть.

Также Чэнду славится острыми блюдами, я не экспериментировал еще, мало ли что может произойти с непривычки (улыбается). Но местные ребята любят, я попробовал что-то, мне очень остро, а для них нормально.

Конечно, с отменой виз можно проще приехать в Китай, многие приезжают в Шанхай, Пекин, Чэнду, Шеньчжэнь, который является городом инноваций, – летают дроны-доставщики, много такси без водителей, как мне рассказывали. Есть что посмотреть.

Да и природа красивая, в одном из городов есть как будто горы Аватара. Вечером в городах все светится, очень ярко.

Я был только в Чунцине, такой город – киберпанк. Мы ездим на игры не как туристы, готовимся к матчам, не до осмотра города.

Но когда бывают выходные, стараюсь куда-нибудь съездить, ведь интересно посмотреть и узнать культуру, – сказал Егор Сорокин.