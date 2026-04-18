Батраков забил 13-й гол в сезоне РПЛ. До Кордобы 1 мяч

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 13-й гол в сезоне Мир РПЛ.

20-летний хавбек открыл счет в матче 25-го тура против «Оренбурга» на 70-й минуте.

По голам в сезоне РПЛ Батраков сравнялся с Брайаном Хилем из «Балтики», а до лучшего бомбардира – Джона Кордобы из «Краснодара» – один мяч.

Летом уедет в Европу
Ответ Кирилл Демченко
Летом уедет в Европу
да хоть куда, лишь бы не в Питер
Ответ imperzo
да хоть куда, лишь бы не в Питер
Да, ни в коем случае нельзя ему попасть к дяде Серёже тренеру великому, там сразу растворится как и остальные в травоядном футболе, надеюсь хватит ума не идти туда
Желаю Батракову забить ЗПРФ дубль или хет.трик в следующем туре
Локомотиву нужно переподписать Батракова и продавать за 50 млн, если стоит вопрос трансфера. А не за отступные 16 млн. Сегодня.
