Батраков забил 13-й гол в сезоне РПЛ. До Кордобы 1 мяч

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков забил 13-й гол в сезоне Мир РПЛ.

20-летний хавбек открыл счет в матче 25-го тура против «Оренбурга » на 70-й минуте.

По голам в сезоне РПЛ Батраков сравнялся с Брайаном Хилем из «Балтики», а до лучшего бомбардира – Джона Кордобы из «Краснодара» – один мяч.