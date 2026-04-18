Две футболистки сборной Ирана поблагодарили Австралию за защиту и убежище: «Наш приоритет – безопасность, здоровье и начало новой жизни»
Две бывшие футболистки женской сборной Ирана поблагодарили Австралию за защиту и убежище.
Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
«Сейчас наш главный приоритет – безопасность, здоровье и начало новой жизни. Мы профессиональные спортсменки, и наша мечта – продолжить карьеру здесь, в Австралии. Но пока мы не готовы публично рассказывать о пережитом», – говорится в заявлении футболисток.
Футболистки также поблагодарили власти Австралии за «гуманитарную защиту и безопасное убежище», а иранскую диаспору – за помощь в период адаптации.
Что делать с Челестини?1844 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Очень долго.
Считаю, их попросили об этом.