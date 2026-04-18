  • Две футболистки сборной Ирана поблагодарили Австралию за защиту и убежище: «Наш приоритет – безопасность, здоровье и начало новой жизни»
Две футболистки сборной Ирана поблагодарили Австралию за защиту и убежище: «Наш приоритет – безопасность, здоровье и начало новой жизни»

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

«Сейчас наш главный приоритет – безопасность, здоровье и начало новой жизни. Мы профессиональные спортсменки, и наша мечта – продолжить карьеру здесь, в Австралии. Но пока мы не готовы публично рассказывать о пережитом», – говорится в заявлении футболисток.

Футболистки также поблагодарили власти Австралии за «гуманитарную защиту и безопасное убежище», а иранскую диаспору – за помощь в период адаптации.

Что делать с Челестини?1844 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Что то долго они рассуждали об этом.
Очень долго.
Считаю, их попросили об этом.
Материалы по теме
Рапино о готовности иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»
23 марта, 21:19
Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство
23 марта, 10:34
Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»
21 марта, 21:36
Тренер женской сборной Ирана: «Рада вернуться на любимую родину. Наши девушки противостояли врагам в Австралии и покинули ее с гордостью»
20 марта, 03:40
