Андрей Мостовой внесен в базу «Миротворца»

Полузащитник «Зенита » Андрей Мостовой включен в базу данных «Миротворца».

28-летнего футболиста клуба из Санкт-Петербурга внесли в список украинского сайта вечером 17 апреля.

Поводом для включения стало участие Андрея с детьми участника СВО в акции «Елка желаний» в марте 2026 года перед матчем FONBET Кубка России с «Балтикой».

На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Мостовой «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».