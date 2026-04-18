Андрей Мостовой внесен в базу «Миротворца»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой включен в базу данных «Миротворца».
28-летнего футболиста клуба из Санкт-Петербурга внесли в список украинского сайта вечером 17 апреля.
Поводом для включения стало участие Андрея с детьми участника СВО в акции «Елка желаний» в марте 2026 года перед матчем FONBET Кубка России с «Балтикой».
На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Мостовой «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ясно/понятно
Куда катится этот мир...