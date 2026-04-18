Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не смог сдержать слез на пресс-конференции перед матчем Серии А против «Аталанты».

Сначала 68-летний специалист отреагировал на заявление советника руководителей римлян Клаудио Раньери .

Раньери заявил, что Гасперини был четвертым выбором «Ромы» прошлым летом, поскольку три главных кандидата отклонили предложение клуба и настаивал на том, что тренер одобрил все трансферные сделки в этом сезоне.

«В пятницу вышло интервью, в котором Раньери создал несколько ситуаций, но для меня это стало невероятным сюрпризом.

Мы с Раньери никогда не разговаривали в таком тоне. Ни на пресс-конференции, ни лично. Я этого не ожидал. За многие годы я ни разу не слышал от него такого тона. Воздерживаюсь от любых комментариев для того, чтобы не навредить клубу, команде и болельщикам «Ромы».

Мне пришлось столкнуться с негативным влиянием СМИ. Но ни у меня, ни у команды не будет оправданий. Идет заключительная часть сезона. Я полностью сосредоточился на работе. Повторюсь: для меня приоритет – не навредить команде. Надеюсь, что люди это понимают и будут поддерживать команду еще больше», – сказал Гасперини.

Гасперини не смог сдержать слез, отвечая на вопрос о работе в «Аталанте».

«В Риме есть все, что нужно для хорошей работы. В Бергамо я добился успеха, потому что вокруг меня была сплоченная команда, а работа клуба была на высоте.

Небольшой город также создал идеальную атмосферу. Мы работали и строили все вместе. Были молодые игроки и не только, но и сильный костяк команды. Подумайте о трансферах и о том, как деньги реинвестировались. Аномалия «Аталанты» заключалась в том, что она играла в Европе, при этом получая прибыль.

Это произошло не только благодаря мне, но благодаря очень способному клубу, который работал в гармонии с тренером.

Затем ситуация немного изменилась, отчасти из-за смены владельцев, а отчасти из-за того, что я был очень близок к Антонио Перкасси…» – заявил Гасперини и покинул пресс-конференцию, не в силах сдержать слезы.