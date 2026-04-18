  Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом
Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом

Джан Пьеро Гасперини не сдержал эмоций на пресс-конференции.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не смог сдержать слез на пресс-конференции перед матчем Серии А против «Аталанты».

Сначала 68-летний специалист отреагировал на заявление советника руководителей римлян Клаудио Раньери.

Раньери заявил, что Гасперини был четвертым выбором «Ромы» прошлым летом, поскольку три главных кандидата отклонили предложение клуба и настаивал на том, что тренер одобрил все трансферные сделки в этом сезоне.

«В пятницу вышло интервью, в котором Раньери создал несколько ситуаций, но для меня это стало невероятным сюрпризом.

Мы с Раньери никогда не разговаривали в таком тоне. Ни на пресс-конференции, ни лично. Я этого не ожидал. За многие годы я ни разу не слышал от него такого тона. Воздерживаюсь от любых комментариев для того, чтобы не навредить клубу, команде и болельщикам «Ромы».

Мне пришлось столкнуться с негативным влиянием СМИ. Но ни у меня, ни у команды не будет оправданий. Идет заключительная часть сезона. Я полностью сосредоточился на работе. Повторюсь: для меня приоритет – не навредить команде. Надеюсь, что люди это понимают и будут поддерживать команду еще больше», – сказал Гасперини.

Гасперини не смог сдержать слез, отвечая на вопрос о работе в «Аталанте».

«В Риме есть все, что нужно для хорошей работы. В Бергамо я добился успеха, потому что вокруг меня была сплоченная команда, а работа клуба была на высоте.

Небольшой город также создал идеальную атмосферу. Мы работали и строили все вместе. Были молодые игроки и не только, но и сильный костяк команды. Подумайте о трансферах и о том, как деньги реинвестировались. Аномалия «Аталанты» заключалась в том, что она играла в Европе, при этом получая прибыль.

Это произошло не только благодаря мне, но благодаря очень способному клубу, который работал в гармонии с тренером.

Затем ситуация немного изменилась, отчасти из-за смены владельцев, а отчасти из-за того, что я был очень близок к Антонио Перкасси…» – заявил Гасперини и покинул пресс-конференцию, не в силах сдержать слезы.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
дайте в двух словах, в чем там конфликт? из новости ничего не понял, какая-то санта-барбара
Ответ Glukinho
дайте в двух словах, в чем там конфликт? из новости ничего не понял, какая-то санта-барбара
У Гаспа конфликт абсолютно со всеми в Роме: Раньери, Массара (спорт дир), даже с мед штабом. просто старина токсичный и это все вопрос времени был.
Ответ Kubinec_
ага это Гасперини токсичный, ведь в Роме до него абсолютно каждый тренер не ругался с руководтсовом?
ага это Гасперини токсичный, ведь в Роме до него абсолютно каждый тренер не ругался с руководтсовом?
Эта новость без отрыва от контекста звучит как китайский рэп. Мелодия понятна, слова - нет.
Ответ Amalfitano
Да и с российским рэпом та же песня
Да и с российским рэпом та же песня
Ответ Amalfitano
У репа есть мелодии ?
У репа есть мелодии ?
Раньери максимально глупо поступил, особенно в решающий период сезона
Ответ Benjamin
Раньери максимально глупо поступил, особенно в решающий период сезона
они оба глупо поступили. Гасп если что первый через прессу наехал на рук-во клуба, а теперь жертву из себя строит
Ответ Kubinec_
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Мне вот интересно какие критерии успеха в Роме, должны рассматриваться положительно. Из года в год довольно средний состав занимает соответсвующее место в турнирной таблице, но постоянно идут разговоры о каких-то амбициях и возможных успехах.
Планомерное развитие каждый раз разбивается о эти ожидания, постоянно какие-то скандальчики, склоки.
Раньери не красит то, о чем он сказал, и как он это сделал. Но, очень похоже, он обозначил проблему - мало кто хочет работать в Риме на той каше, что там подают за стейк с винишком. И это читалось уже давно.
Крокодильи слёзы. Делал все во благо клуба, но систематически и публично унижал руководство с его трансферной политикой, доведя до точки кипения одного из самых интеллигентных людей в итал футболе.
Ну то что 3 выбор был такое говорить конечно нельзя.
Тен Хааг, Фариоли, Анчелотти и Поттер. Ладно Папа Карло, но остальные явно хуже Гасперини
Это была прессуха на уровне того когда Калешин говорил что "ответит все шантрапе завистников"?
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
8 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
18 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
23 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
43 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
44 минуты назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
56 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
58 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
7 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
46 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
47 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
53 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем