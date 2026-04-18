Фримпонг о «Ливерпуле» без титулов: «Знаете Янниса Адетокумбо? Прислушайтесь, он говорил о Джордане. Ни один сезон не следует рассматривать как провал. Это путь к успеху»

Джереми Фримпонг не считает сезон без трофеев провалом для «Ливерпуля».

Защитник «Ливерпуля » Джереми Фримпонг привел в пример высказывание баскетболиста Янниса Адетокумбо в контексте того, стоит ли рассматривать сезон мерсисайдцев без титулов как провал.

«Вы знаете Янниса? Смотрите НБА? Вам нужно прислушаться к его мнению.

Нельзя всегда все выигрывать. Иногда нужно пройти через подобные ситуации, чтобы начать все заново. Янниса спросили: «Этот сезон был для тебя провалом?» Он ответил: «Нет. Это не провал. Это путь к успеху».

Он начал говорить о Майкле Джордане . Когда он не выиграл финал, это было для него провалом и обесценило ли это его карьеру? Нет. Это был путь к успеху.

Поэтому ни один сезон не следует рассматривать как провал, независимо от разочарования. Это путь, по которому мы должны идти, если хотим добиться успеха.

Никто не любит проигрывать. Заходишь в раздевалку и видишь, как там все устроено – все ненавидят проигрывать.

Но я возвращаюсь к тому, о чем говорит Яннис: ни один сезон не бывает провальным. Когда проигрываешь, чувство настолько ужасное, что по-другому и не скажешь. Но это шаги вперед», – сказал Джереми Фримпонг.