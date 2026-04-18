Фримпонг о «Ливерпуле» без титулов: «Знаете Янниса Адетокумбо? Прислушайтесь, он говорил о Джордане. Ни один сезон не следует рассматривать как провал. Это путь к успеху»

Джереми Фримпонг не считает сезон без трофеев провалом для «Ливерпуля».

Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг привел в пример высказывание баскетболиста Янниса Адетокумбо в контексте того, стоит ли рассматривать сезон мерсисайдцев без титулов как провал.

«Вы знаете Янниса? Смотрите НБА? Вам нужно прислушаться к его мнению.

Нельзя всегда все выигрывать. Иногда нужно пройти через подобные ситуации, чтобы начать все заново. Янниса спросили: «Этот сезон был для тебя провалом?» Он ответил: «Нет. Это не провал. Это путь к успеху».

Он начал говорить о Майкле Джордане. Когда он не выиграл финал, это было для него провалом и обесценило ли это его карьеру? Нет. Это был путь к успеху.

Поэтому ни один сезон не следует рассматривать как провал, независимо от разочарования. Это путь, по которому мы должны идти, если хотим добиться успеха.

Никто не любит проигрывать. Заходишь в раздевалку и видишь, как там все устроено – все ненавидят проигрывать.

Но я возвращаюсь к тому, о чем говорит Яннис: ни один сезон не бывает провальным. Когда проигрываешь, чувство настолько ужасное, что по-другому и не скажешь. Но это шаги вперед», – сказал Джереми Фримпонг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
41 комментарий
Знаете Фёдора? Прислушайтесь. Он говорил о Джордане
Ему надо с Федей пообщаться
Бедный Майкл Джордан. Каждый день икает, наверное - столько людей про него вспоминает. И это только в футболе.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Я думаю икота сразу проходит, когда Майкл вспоминает свое последнее поступление на счет по пожизненному контракту с найком)
непонятно какого Джордана он имеет в виду, Майкл финалы не проигрывал, а Федя в них вроде и не играл🤭🤭
Ответ Артем Михайлов
пока в команде не появились Фил Джексон,Скотти Пиппен,Dеннис Родман(перешедший из Bad Boys Detroit Pistons которым Чикаго проигрывали в плей-офф) ни одного титула у Dжордана не было на протяжении 6 сезонов
Ответ Stasss Troitskiy
и тем не менее, Джордан не проигрывал финалы, все шесть финалов Чикаго выиграл, так что фраза - Когда он не выиграл финал, это было для него провалом и обесценило ли это его карьеру? - не верна
Джейсон Стэтхэм тоже такое говорил
Ответ funnynerd21
и Альберт Энштейн тоже в твиттер писал об этом
Специальный комментарий для шоу Small-talk
вирус Луи Ван Гала перешёл на Тен Хага, но нашёл новых пациентов в Англии нидерландского разлива.
Это реально заразно!
Слот передал эстафету Джереми.
Фримпонг, а ты не думал, что Джордан может так говорить, потому что он выиграл шесть титулов? А если бы не выиграл, то возможно и не говорил бы.
А сколько гаражей в Калифорнии, где парни что-то ваяют? Сотни, если не тысячи, но знаем мы только Гейтса и Цукерберга, а потому они говорят.
Ты тоже сможешь, но не сейчас.
Ответ Chernoy
Яннис, а не Джордан. И речь там как раз про "сможешь, но не сейчас".
Ответ Maxxx_KST
Яннис выиграл титул в сельском Милуоки, выиграл мвп, замка. Он уже сейчас
С каких пор сезон без титулов для Ливерпуля стал чем-то особенным? Это же не Барселона с Реалом, где минимум конкуренции во внутренних турнирах
Ответ <Inter>
Ну, Ливерпуль ассоциирует себя как топ-клуб и один из самых больших клубов в Европе и сезон без титулов для них провал (даже с учетом того, что таких сезонов достаточно) тем более, что в этом сезоне Ливерпуль упустил 5 титулов
Ответ Liverpool_YNWA
Для этого нужно на протяжении лет 10 постоянно выигрывать титулы? Сколько сезонов без титулов у Ливерпуля за последние 10 лет? Они играют в самой конкурентной лиге и такие ситуации сезона абсолютно нормальные явление
Отличное окончание сезона!
Этого ждали все фанаты Ливерпуля.
Спасибо, Фримпонг!
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
8 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
18 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
23 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
43 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
44 минуты назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
56 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
58 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
7 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
46 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
47 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
53 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем