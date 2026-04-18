  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Советник президента УЕФА о бане России: «Мы хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть в него. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее»
72

Советник президента УЕФА о бане России: «Мы хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть в него. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее»

УЕФА о бане России: хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть.

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент высказался о возвращении российских команд к международным соревнованиям.

Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой УЕФА с 2022 года.

– Продолжится ли запрет, когда конфликт (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) закончится?

– По сути, мы все – футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него – встречаться друг с другом и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию. 

Так что, по сути, мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол также и в той стране. 

Но мы не можем изменить ситуацию. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация. И когда ситуация позволит, мы, конечно, сделаем все возможное для развития футбола в Украине и того, что необходимо, – цитирует Климента Tribuna.com.

Что делать с Челестини?5102 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
logoПолитика
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
отстранение и возвращение России
logoУЕФА
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему конфликт Израиля,Ирана,США,Украины позволят им всем играть?Дебильное и трусливое УЕФА может объяснить?
Ответ Spartakus1984
Почему конфликт Израиля,Ирана,США,Украины позволят им всем играть?Дебильное и трусливое УЕФА может объяснить?
Потому что могут
Ответ Spartakus1984
Почему конфликт Израиля,Ирана,США,Украины позволят им всем играть?Дебильное и трусливое УЕФА может объяснить?
Комментарий скрыт
то ли дело неконфликтующие израиль и штаты!
Вопрос - когда могут снять бан для России?
Ответ - когда конфликт закончится, мы сделаем всё возможное для развития футбола на Украине. 🤡
Ответ Evgen Vynokurov
Вопрос - когда могут снять бан для России? Ответ - когда конфликт закончится, мы сделаем всё возможное для развития футбола на Украине. 🤡
Ну вообще вопрос этот был задан украинцами на конференции УАФ в Ужгороде.
В общем, ситуация такая, США или Израиль могут делать, че хотят, мы же семья, а Россия… нуууу, как бы есть понимание, что родственник, но как бы бастард
Ответ Chernoy
В общем, ситуация такая, США или Израиль могут делать, че хотят, мы же семья, а Россия… нуууу, как бы есть понимание, что родственник, но как бы бастард
В том то и дело, что есть понимание, что не родственники. Русские для них это самые белые негры. Речь не об обывателях, а о тех, кто принимает решения на Западе.
Ответ Chernoy
В общем, ситуация такая, США или Израиль могут делать, че хотят, мы же семья, а Россия… нуууу, как бы есть понимание, что родственник, но как бы бастард
Комментарий удален модератором
Об окончании какого конкретно конфликта они говорят?
Ответ Виктор Войнов
Об окончании какого конкретно конфликта они говорят?
СэВэО. Но там походу после окончания одного конфликта начнется другой.
Ответ Ленар Ахмадуллин
СэВэО. Но там походу после окончания одного конфликта начнется другой.
Все конфликты одинаково важны. Что за дискриминация?))
Что за конфликт-то?
Каменты для того, чтоб читателей заболтать темами про США, Израиль и Иран. Их конфликты - это ж единств.оправдание/объяснение бессмысл.движухи в Украине одного любителя собствен.рейтинга.
Ответ Сергей Aficionado
Каменты для того, чтоб читателей заболтать темами про США, Израиль и Иран. Их конфликты - это ж единств.оправдание/объяснение бессмысл.движухи в Украине одного любителя собствен.рейтинга.
Настолько бессмысленная движуха, что весь мир втянулся и пятый год не собирается выходить
Ответ Сергей Aficionado
Каменты для того, чтоб читателей заболтать темами про США, Израиль и Иран. Их конфликты - это ж единств.оправдание/объяснение бессмысл.движухи в Украине одного любителя собствен.рейтинга.
Может стоит определ. мы диктатур. или демокр., если диктатур. то почем. наверху беспокоит рейтинг?

Старался поддержать тебя в экономии букв, видимо они пригодятся в другом месте.
Очень удобный нюанс в том плане, что окончание конфликта можно считать по собственному усмотрению. Даже если активные боевые действия закончатся, то УЕФА скажет, что границы не норм, Юкрэйн против, а значит и конфликт продолжается
Ответ Guillermo
Очень удобный нюанс в том плане, что окончание конфликта можно считать по собственному усмотрению. Даже если активные боевые действия закончатся, то УЕФА скажет, что границы не норм, Юкрэйн против, а значит и конфликт продолжается
Так и будет
Ответ Guillermo
Очень удобный нюанс в том плане, что окончание конфликта можно считать по собственному усмотрению. Даже если активные боевые действия закончатся, то УЕФА скажет, что границы не норм, Юкрэйн против, а значит и конфликт продолжается
В России аналогично
1920 год, английский писатель Герберт Уэллс: "Россия во мгле". 2026 год, советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент: "Россия в бане". Эволюция, однако.
Похоже тут вообще не про Россию спрашивали
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
8 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
18 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
23 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса''
43 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
44 минуты назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
56 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
58 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
7 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
46 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
47 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
53 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем