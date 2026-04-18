  • Загре ампутировали ногу. У экс-игрока «Шинника» вявили рак после удаления опухоли на ноге в прошлом году
Загре ампутировали ногу. У экс-игрока «Шинника» вявили рак после удаления опухоли на ноге в прошлом году

Экс-игроку «Шинника» Загре ампутировали ногу.

Бывшему защитнику «Шинника» Бену Загре ампутировали ногу.

Информацию об этом подтвердил агент 27-летнего экс-футболиста ярославской команды Дмитрий Селюк.

В апреле 2025 года Загре удалили опухоль на ноге, а в июне игроку диагностировали рак в начальной стадии.

Зашитник из Буркина Фасо выступал за «Шинник» с февраля 2024 по апрель 2025 года. В сезоне-2024/25 его признали лучшим игроком команды.

Рак нашли у экс-игрока «Шинника». А ведь он только удалил опухоль на ноге

Ничего себе новость… Отличный защитник был, один из лучших в лиге. Жаль, что так рано закончил. Только здоровья
Помним такого. Здоровья парню!
Вявили, зашитник

Вы там хоть читаете, что написали перед публикацией?
