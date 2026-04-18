Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»

Неймар: я бы изменил правило офсайда.

Нападающий «Сантоса » Неймар высказался о том, какое бы правило изменил в футболе.

«Я бы изменил правило офсайда.

Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди, офсайд не должен фиксироваться», – сказал 34-летний бразилец, игравший за «Барселону» и «ПСЖ», в интервью Ziggo Sport.