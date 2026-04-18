  • Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»
137

Неймар: я бы изменил правило офсайда.

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о том, какое бы правило изменил в футболе.

«Я бы изменил правило офсайда.

Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди, офсайд не должен фиксироваться», – сказал 34-летний бразилец, игравший за «Барселону» и «ПСЖ», в интервью Ziggo Sport.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tribuna.com
В конце игры проигравшей команде пробивают жопы!
Ответ Men77
Без мяча, просто с ноги
Ответ Men77
Весной футбольный перерыв на ДР сестры
Будут также смотреть миллиметры, только в другой плоскости (выше или ниже уровня груди)
Ответ Иван Иванов
Действительно
Ответ Иван Иванов
Ещё бы понять чьей груди? Отдающего, принимающего, рефери или подружки Неймара?
Раз пошла такая пьянка - можно еще как в Регби разрешить другим игрокам поднимать нападающего руками на угловых)
Ответ Мемуары Семеныча
а кстати, разве это запрещено?
Ответ Остап Бендер
Запрещено. Запрыгивать на плечи своим партнерам (на угловых, например) тоже нельзя
Тогда все рекорды по забитым мячам будут переписаны уже в ближайшее время...
И Криштиано Роналдо до 60 на пенсию не уйдет.
Ответ Сергей Круг
И у Заболотного попрёт наконец-то 😁
Ответ Сергей Круг
тогда бы у Индзаги было бы +200 голов
Ответ Озил, озю и буду озить
Закусывать надо
Тут скорее травы меньше курить надо
Такой молодой, а уже Венгер
У Яна Колера (202см) один уровень груди, у Людовика Жюли (165см) другой. Какой будет правильный? Бред же
Ответ Рафик Маркес
За всемирный эталон будет принят уровень груди г-жи Мизулиной
Ответ Рафик Маркес
А сейчас футболисты отличаются размером стопы и тем, что кто возбужден и член топорщиться, а кто-то нет. И все это меряют и чертят линии.
Бред же? Да, но это реальность.
Или только правой ногой
Не должен фиксироваться офсайд за пас на любом уровне, сделанный любой частью тела, включая пас рукой, если пас сделан Неймару
Спасибо, или играй в покер
