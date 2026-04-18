Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»
Неймар: я бы изменил правило офсайда.
Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о том, какое бы правило изменил в футболе.
«Я бы изменил правило офсайда.
Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди, офсайд не должен фиксироваться», – сказал 34-летний бразилец, игравший за «Барселону» и «ПСЖ», в интервью Ziggo Sport.
Что делать с Челестини?5102 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tribuna.com
137 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
