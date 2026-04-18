Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы: «Чувствует себя хорошо»

Александр Клюев , агент полузащитника «Монако» Александра Головина , рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды. Надеемся, что завтра сыграет за «Монако» против «Осера» в чемпионате Франции», – сказал Клюев.

Ближайший матч «Монако » проведет дома против «Осера» в воскресенье, 19 апреля. Головин пропустил гостевую игру Лиги 1 с «Парижем» (1:4) из-за мышечного спазма.