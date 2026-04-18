7

Эрлинг Холанд: «Хусанов потрясающе проявляет себя в «Ман Сити». Ему было непросто переехать в новую страну, не зная языка. Я говорю так, будто мне 35, но у меня большой опыт»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд похвалил защитника команды Абдукодира Хусанова.

В этом сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей в сезоне АПЛ.

«Хусанов потрясающе проявляет себя. Ему было непросто переехать в новую страну, не зная языка – это тяжело. Давление, тот факт, что он первый из Узбекистана, кто играет в АПЛ, и все такое.

Я говорю так, будто мне 35, но это не так. Мне 25. Но у меня большой опыт, я много играл, поэтому знаю, как находиться в разных ситуациях.

Речь идет о помощи другим, потому что я знаю, как они себя чувствуют. И иногда бывает непросто. Важно сделать так, чтобы им было комфортно», – сказал Эрлинг Холанд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Просто в моменте стал бескомпромиссно лучшим защитником команды
Холанд оказался прекрасным душевным человеком, кто помог Хусанову привыкнуть к новой жизни, приспособиться к новым реалиям. Видно как он его поддерживает и толкает вперёд.
Ответ Footballeur
По Холланду сразу видно что он добряк, в отличии от диктатора Мбаппе)
По послематчевому видео видно что Холланд и Хусанов много общаются.
Кузьмич! Ты что, финский усвоил??
Хусанов молодцом !
Сильный и быстрый защитник
