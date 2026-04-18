Эрлинг Холанд: «Хусанов потрясающе проявляет себя в «Ман Сити». Ему было непросто переехать в новую страну, не зная языка. Я говорю так, будто мне 35, но у меня большой опыт»

Эрлинг Холанд: Хусанов потрясающе проявляет себя в «Ман Сити».

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд похвалил защитника команды Абдукодира Хусанова .

В этом сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей в сезоне АПЛ.

«Хусанов потрясающе проявляет себя. Ему было непросто переехать в новую страну, не зная языка – это тяжело. Давление, тот факт, что он первый из Узбекистана, кто играет в АПЛ , и все такое.

Я говорю так, будто мне 35, но это не так. Мне 25. Но у меня большой опыт, я много играл, поэтому знаю, как находиться в разных ситуациях.

Речь идет о помощи другим, потому что я знаю, как они себя чувствуют. И иногда бывает непросто. Важно сделать так, чтобы им было комфортно», – сказал Эрлинг Холанд .