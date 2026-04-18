Андрей Канчельскис: «Сафонов – самый упертый и трудолюбивый российский игрок. В «ПСЖ» его все хоронили»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высоко отозвался о Матвее Сафонове.
«Сафонов – самый упертый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем все доказал. В «ПСЖ» его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.
Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу. Человек поехал под Доннарумму, не испугался конкуренции, не испугался новой страны, нового языка – и теперь заслуженно выходит в стартовом составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказал Канчельскис.
Источник: «Советский спорт»
