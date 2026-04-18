  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Сафонов – самый упертый и трудолюбивый российский игрок. В «ПСЖ» его все хоронили»
8

Андрей Канчельскис: «Сафонов – самый упертый и трудолюбивый российский игрок. В «ПСЖ» его все хоронили»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высоко отозвался о Матвее Сафонове.

«Сафонов – самый упертый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем все доказал. В «ПСЖ» его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.

Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу. Человек поехал под Доннарумму, не испугался конкуренции, не испугался новой страны, нового языка – и теперь заслуженно выходит в стартовом составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказал Канчельскис. 

Что делать с Челестини?5100 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoАндрей Канчельскис
logoСборная России по футболу
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мотя сломал систему и не только там, но и здесь. Все ржали как увидели слово ПСЖ, а теперь все без исключения адепты Матвея. И все топим за его успех в ЛЧ
Это были разные категории людей.

Первые сейчас просто сидят тихонечко, как мышки и стараются не отсвечивать.
И ждут малейшей ошибки Матвея, чтобы орать в три горла "Мы же говорили"
Энрике понимает кто его сделает кардиналом!
По - любому Матвей уже вошел в историю, четыре отбитых пенальти в самом престижном матче года, причëм два из них со сломанной рукой - это запоминается навсегда.
самый престижный матч года? А я всю жизнь думал приоритет лига чемпионов или чемпионат где играешь взять. Век живи, век учись.
Не знаю,самый упорный мне кажется Дзюба 🤷‍♂️
Просто доннарума передел в Сити
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
11.00 – Сафонов отобьет пенальти в финале Лиги чемпионов. Он отразил 4 пенальти в матче за Межконтинентальный кубок
20 апреля, 07:56
Секреты Сафонова – разбирает Ребров. Хитрая позиция, подпрыжка (!) и не только
17 апреля, 22:20Трибуна
Ребров об ошибке Сафонова с Никарагуа: «Мяч от Jogel нестандартный – летит непредсказуемо. Будь у Матвея время поиграть им, такого гола бы не случилось»
17 апреля, 14:29
Ребров о «ПСЖ»: «Легкомысленный в обороне. Хакими и Мендеш вечно около чужого углового флажка – это очень стрессово для Сафонова»
17 апреля, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
7 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
17 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
22 минуты назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
42 минуты назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
43 минуты назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
55 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
57 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
6 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
45 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
46 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
52 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
59 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем