Эммануэль Пети: «Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом – это фиаско. «ПСЖ» показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда»
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что переход Килиана Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом.
Мадридская команда ни разу не победила в четырех последних матчах, в которых француз принял участие.
«Это не только вина Мбаппе. Но его приход наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом. Это фиаско. Время играет против него.
«ПСЖ» показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда. Они сплочены, как пальцы одной руки», – сказал Пети в интервью RMC Sport.
В этом сезоне Мбаппе забил 40 голов и сделал 6 передач в 39 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Никого не жалею. Голые факты
Такой футбол еще работает в сборных, где меньше тактики и больше хаоса, но в клубах уже нет.
Хотя у Реала еще есть шанс что-то построить, если они сольют еще большую руину - Винисиуса.
Винисиус мало того, что с каждым годом все больше ходит пешком и больше размахивает руками - он в плане статистики в 2 раза слабее самого Мбаппе.
А так вряд ли они что-то выиграют, нет никаких предпосылок.
нет ни сплоченности, ни коллектива.
Как получится играют.
Но мастерство есть.
Пора менять вектор.