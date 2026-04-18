Эммануэль Пети: «Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом – это фиаско. «ПСЖ» показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда»

Эммануэль Пети: Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что переход Килиана Мбаппе наполнил раздевалку «Реала » эгоизмом.

Мадридская команда ни разу не победила в четырех последних матчах, в которых француз принял участие.

«Это не только вина Мбаппе. Но его приход наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом. Это фиаско. Время играет против него.

«ПСЖ » показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда. Они сплочены, как пальцы одной руки», – сказал Пети в интервью RMC Sport.

В этом сезоне Мбаппе забил 40 голов и сделал 6 передач в 39 матчах во всех турнирах.