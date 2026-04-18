  • Эммануэль Пети: «Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом – это фиаско. «ПСЖ» показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда»
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что переход Килиана Мбаппе наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом.

Мадридская команда ни разу не победила в четырех последних матчах, в которых француз принял участие.

«Это не только вина Мбаппе. Но его приход наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом. Это фиаско. Время играет против него.

«ПСЖ» показывает феноменальную игру с тех пор, как начал играть как команда. Они сплочены, как пальцы одной руки», – сказал Пети в интервью RMC Sport.

В этом сезоне Мбаппе забил 40 голов и сделал 6 передач в 39 матчах во всех турнирах.

Кто выиграет Лигу чемпионов?44541 голос
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
71 комментарий
Мне кажется, помимо диктатора есть другой элемент
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Мбаппе не виновник бед Реала, а буриданов осёл, который слишком затянул с переходом и банально подставил себя таймингом.
Никого не жалею. Голые факты
Ответ Direct free kick
Согласен, что не виновник, а то вешают на него всех собак. Отчасти - да, виноват где-то, но то, как на нём концентрируют все проблемы болельщики Реала - это слишком. А вот предсказать правильный тайминг вряд ли возможная задача - его можно только угадать.
мбапе задравшийся эгоист, которому все должны подчиняться, сами виноваты, возвели этого мбапе в короля, вот итог плачевный
Ответ Охот ник
Это вы с чего придумали?
Ответ Петрович
Факты
Скажите спасибо Мбаппе, что на 2 года раньше не пришел (когда кинул переса и продлился с псж). Тогда может 2х последних лч и не было у Реала.😁
Ответ Men77
В сезоне 21/22 он физически не мог быть в Реале
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Вполне мог быть. Это у него контаккт был до конца сезона 21/22. А купить Реал хотел еще за год до этого. Там даже суммы какие то мелькали, 160 лямов вроде. Так что он там не был, потому что воду мутил.
Факт. Как только из ПСЖ свалили все чсвшники, команда выиграла ЛЧ. А нынешний Реал сейчас повторяет судьбу ПСЖ
мбапе разрушитель Реала
Диктатор Мбаппе - футболист прошлого. При всех своих индивидуальных скиллах он не делает команду сильнее.
Такой футбол еще работает в сборных, где меньше тактики и больше хаоса, но в клубах уже нет.

Хотя у Реала еще есть шанс что-то построить, если они сольют еще большую руину - Винисиуса.
Винисиус мало того, что с каждым годом все больше ходит пешком и больше размахивает руками - он в плане статистики в 2 раза слабее самого Мбаппе.

А так вряд ли они что-то выиграют, нет никаких предпосылок.
Ответ Proper Chels
Это верно. А я бы добавил ещё один важный факт - деньги. Когда игрок сто́ит с целую команду, а пользы столько же ращумеется приносить не может, то возникают проблемы. Если бы Мбаппе обошёлся клубу например как защитник, то и вопросов бы не было. Но его индивидуальная статистика, которая на 90 % является результатом работы всей команды, задирает ценник в космос.
Вот бы увидеть лицо Мбаппе если ПСЖ выиграет вторую подряд ЛЧ
Ответ Родя Раскольников
Особенно, когда перед приходом Перес говорил ему, что ЛЧ и Золотой Мяч он может получить только играя в Реале. Но как только перешёл, ЛЧ и Золотой Мяч достались ПСЖ, а если это ещё второй раз произойдет... 😂
Реал настолько долго и упорно уговаривает и просит игроков перейти в клуб, что они считают себя пупом земли.
нет ни сплоченности, ни коллектива.
Как получится играют.
Но мастерство есть.
Пора менять вектор.
Это лучший реал за последнее время, каждый матч начиная с Альбасете просто бальзам на душу:)
Ответ rigobersong
Тоже не понимаю этои истерики ! Я как болельщик Барселоны полностью доволен происходящим в Реале)
Ответ Franko Baresi
Я как болельщик Реала полностью доволен происходящим в Барселоне с 2015 года)
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» сыграет в класико в форме с логотипом Оливии Родриго. Певица может посетить матч на «Камп Ноу» (Mundo Deportivo)
11 минут назад
Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Я все еще должен извиняться за то, что он оставил меня в живых? Антонио перешел грань, не могу простить его»
33 минуты назад
Стартует новый сезон Премии Трибуны – уже можно предложить любимого автора или проект
54 минуты назад
Кузнецов о Челестини: «Штаб из девяти человек, еще и с женой – это пипец, я офигеваю. Слуцкому только одного помощника дали в свое время. Не понимаю, чем иностранцы лучше нас»
сегодня, 09:52
В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились с РФС о матче, все документы подписаны»
сегодня, 09:31
«Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса. Хавбек «Локо» интересен и «Зениту» («РБ Спорт»)
сегодня, 09:19
Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»
сегодня, 09:08
Холанд о стычке с Габриэлом: «В АПЛ повсюду борьба, моей девушке это не нравится. Его бы удалили, если бы я упал, но отец учил меня держаться на ногах»
сегодня, 08:53
Тебас о словах Арбелоа про судейство в Ла Лиге: «На днях «Реал» говорил то же самое о матче с «Баварией». Им стоит продолжить борьбу – уверен, «Барса» не выиграет все матчи»
сегодня, 08:37
Дзагоев о вингере «Зенита» Энрике: «Он мне нравился еще в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что ЦСКА не сможет его купить»
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дзагоев о переходе в академию ЦСКА из скаутского отдела: «Бабаев сказал: «Давай в школе поработаешь». В основе смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его»
21 минуту назад
Ширер о 4 подряд поражениях «Ньюкасла»: «Игроки бросили Хау под автобус – если они называют это «биться за тренера», это ужасно. Не вижу Эдди в команде в следующем сезоне, к сожалению»
45 минут назад
19-летний Джаби из «Мидтьюлланда» получил серьезное ножевое ранение, он был «на грани смерти». Хавбек перенес две операции, его состояние стабилизировалось
сегодня, 09:42
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 09:07
«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Самарцы, поддержите команду в домашней игре против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» Азмуна, ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:14Видео
Гендиректор «Спартака» о возвращении в еврокубки: «Мы готовы были бы конкурировать. Увидим хороший сплав между сильными российскими и зарубежными игроками»
сегодня, 07:55
Соболев перед «Локо»: «Для «Зенита» нет приоритетов в плане соперников. В пяти играх надо брать 15 очков»
сегодня, 07:38
«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:23
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Шабаб Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
сегодня, 06:58
Рекомендуем