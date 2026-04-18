Дмитрий Губерниев: «Дзюба нужен российскому футболу, классный игрок, раздражитель. Я за то, чтобы он продолжал играть. Как мы тогда будем шутить про его руки?»

Дмитрий Губерниев: Дзюба нужен российскому футболу.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что нападающий «Акрона » Артем Дзюба нужен российскому футболу.

– Стоит ли Дзюбе оставаться в «Акроне» на следующий сезон?

– Это факт, что он будет полезен команде.

Будет здорово, если Артем продлит контракт. Он нужен российскому футболу. Он классный футболист, раздражитель. Как мы тогда будем шутить про его руки в конце концов?

Артем на самом деле большой молодец. Я за то, чтобы он продолжал играть. Посмотрим, как все сложится.

– Был бы Дзюба полезен «Спартаку»?

– Я не предполагаю, что возрастного футболиста возьмут в клуб. Странно, – сказал Дмитрий Губерниев.