  • Дмитрий Губерниев: «Дзюба нужен российскому футболу, классный игрок, раздражитель. Я за то, чтобы он продолжал играть. Как мы тогда будем шутить про его руки?»
Дмитрий Губерниев: «Дзюба нужен российскому футболу, классный игрок, раздражитель. Я за то, чтобы он продолжал играть. Как мы тогда будем шутить про его руки?»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба нужен российскому футболу.

– Стоит ли Дзюбе оставаться в «Акроне» на следующий сезон?

– Это факт, что он будет полезен команде.

Будет здорово, если Артем продлит контракт. Он нужен российскому футболу. Он классный футболист, раздражитель. Как мы тогда будем шутить про его руки в конце концов?

Артем на самом деле большой молодец. Я за то, чтобы он продолжал играть. Посмотрим, как все сложится.

– Был бы Дзюба полезен «Спартаку»?

– Я не предполагаю, что возрастного футболиста возьмут в клуб. Странно, – сказал Дмитрий Губерниев.

Руки Дзюбы+язык Губениева,вот он секс-монстр российского спорта!
Если еще плавник приделать, то точно будет монстр
Рукоблуд+лизоблюд+дельфин...Мозги у Ротенберга для этого голема надо взять.А Сарик Андреасян снимет фильм,да человеческая многоножка и зеленый слоник покажутся рождественскими сказками на фоне этого экзистенциального ужаса без конца и начала...
Так же как смеëмся над твоими мозгами.
Возьми Дзюбу себе, будет с твоими детьми на твоей лужайке играть в футбол. А в свободное время пиво с тобой лакать и анекдоты травить.
2-3 сезона точно потянет. Некому забивать все равно.
10-15 голов за сезон будет забивать.
За Акрон 10 голов, 2 сезона подряд.
Про руки шутят только Акинфеев (читай Брейдо) и Губер
и я
Можно подумать, что не играя в футбол он прекратит шалить лапками.
Вот пусть в Первой лиге и послужит футбольной России.
Языкоблуд хвалит рукоблуда, докатились.
Мда. Когда нечего сказать - лучше промолчать
А я не понял. Чтобы шутить про руки - зачем продолжать играть ногами?
