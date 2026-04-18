Министерство спорта запросило у РФС и РПЛ позицию по лимиту на легионеров

Министерство спорта РФ запросило у Российского футбольного союза и Мир РПЛ позицию по лимиту на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

Лимит собирались обсудить на вчерашнем общем собрании Премьер-лиги, но вопрос перенесли на следующую неделю.

Ранее Министерство спорта опубликовало проект приказа о лимите на легионеров – 12 иностранцев в заявке, максимум 7 на поле (нынешняя формула – «13+8»).

Министерство получит позицию клубов РПЛ на следующей неделе – в том числе и на запланированной встрече с главой министерства Михаилом Дегтяревым. Стоит отметить, что предыдущая встреча, запланированная на сентябрь прошлого года, была перенесена и в итоге не состоялась.

