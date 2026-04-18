Министерство спорта запросило у РФС и РПЛ позицию по лимиту на легионеров

Министерство спорта РФ запросило у Российского футбольного союза и Мир РПЛ позицию по лимиту на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

Лимит собирались обсудить на вчерашнем общем собрании Премьер-лиги, но вопрос перенесли на следующую неделю.

Ранее Министерство спорта опубликовало проект приказа о лимите на легионеров – 12 иностранцев в заявке, максимум 7 на поле (нынешняя формула – «13+8»).

Министерство получит позицию клубов РПЛ на следующей неделе  – в том числе и на запланированной встрече с главой министерства Михаилом Дегтяревым. Стоит отметить, что предыдущая встреча, запланированная на сентябрь прошлого года, была перенесена и в итоге не состоялась.

В РПЛ будет новый лимит – «12+7». Уже в следующем сезоне

Что думают агенты о новом лимите в РПЛ? Исследование Спортса’’

Почти все клубы РПЛ вписываются в новый лимит. Только у «Зенита» небольшие проблемы

Источник: «РБ Спорт»
Как будто позиция РПЛ кого-то интересует. Фехтовальщик сделает по своему.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Банщик-фехиовальщик.
Ответ Ю. Евгеньевич
А на чëм и с кем он в бане фехтует?)
Так Дегтярев же сказал, что банька давно растоплена и вопрос с лимитом уже решен. Министерство спорта - не место для дискуссий. Или чисто для галочки запросить, как с пивом на стадионах?
Ответ Сергей Aficionado
Видимость бурной, продуктивной деятельности, с учётом мнений профильных организаций и заинтересованных структур. Вон, агенты уже за здравия банщика шампанское пьют.
Ответ Сергей Aficionado
Может они шпионов и вредителей хотят поймать)
А футбольных людей министерство спросить не хочет?? Что это такое? Безобразие
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Все футбольные люди с российским паспортом будут за ужесточение лимита, это их деньги, и они в этом заинтересованы так или иначе
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Мостового?
С сентября ничего принять не могут, до конца сезона 6 туров! Как клубам планировать селекцию всем плевать)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Странный Вы, надо отчитаться вышестоящему руководству о проделанной работе, проведенных мероприятиях, читай встречах, о количественных показателях согласований. А Вы о планировании каких-то клубов!
Ух...работа кипит...запросы, поручения, отчеты..., как из рога изобилия вылетают, а в результате застой капиталистического формата получился.
В "Городке" у Стоянова и Олейникова в одной из передач был персонаж - начальник отдела согласований, без подписи которого невозможно было что-то решить.
— Ваше политическое кредо?
﻿﻿— Всегда!(с)12 стульев
Попахивает попыткой разделить ответственность в случае провала . Но у провала , который обязательно будет , есть фамилия - Дегтярев !
Ответ Dmitry_Teplov
Если клуб не смог найти/воспитать 5-6 человек, то конечно виноваты все вокруг, задача у Дегтярева, что бы деньги оставались в стране, а не уходили за бугор, а задача клуба выигрывать, каждый решает свои задачи сам как может
Ответ Николай Шкляев
Смотря каких человек! Если таких,как Месси,то можно за 20 лет всем клубам вместе одного не воспитать.А если как Заболотный,то можно десятками,но с ними выиграть будет ничего нельзя.
Это чтобы пыль в глаза пустить - «вот видите профильные организации тоже поддержали, значит мы на правильном пути». А они конечно же поддержат, для этого они и создавались и себя без кормушки никогда не оставят.
Дмитрий Селюк: «Посадите Карпина на детектор лжи – он участник продажи и откатов со всех, кто перешел в «Динамо». Из «Ростова» уехал из-за проверок. Лимит меняют тоже ради коррупции»
17 апреля, 19:59
Минспорт проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами лиги 24 апреля на фоне ужесточения лимита, сообщил Дегтярев: «Она будет посвящена тому, как далее совершенствовать наш футбол»
15 апреля, 15:15
