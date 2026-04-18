Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве и Дуране: «Здоровая конкуренция, которую Александр пока выигрывает»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о конкуренции Джона Дурана и Александра Соболева.
– Дуран играл в Кубке. Понятно, что еще надо прибавлять. Здесь это здоровая конкуренция, которую Соболев пока выигрывает. В принципе, Александр неплохо себя показал. Здесь нужно трудиться, стараться выиграть конкуренцию.
– Трансфер Дурана можно будет назвать хорошим, если он уедет, но Соболев будет блистать благодаря конкуренции с ним?
– Обсудим после сезона. Соболев игрок «Зенита». Он старается. В принципе, неплохо себя показывает. Мы верим во всех своих футболистов. Будем надеяться, что все сможем добиться нашей цели, – сказал Оливейра.
То есть любой трансфер может быть хорошим если кто то уедет или какая-то оговорочка?))