  • Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве и Дуране: «Здоровая конкуренция, которую Александр пока выигрывает»
Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве и Дуране: «Здоровая конкуренция, которую Александр пока выигрывает»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о конкуренции Джона Дурана и Александра Соболева.

– Дуран играл в Кубке. Понятно, что еще надо прибавлять. Здесь это здоровая конкуренция, которую Соболев пока выигрывает. В принципе, Александр неплохо себя показал. Здесь нужно трудиться, стараться выиграть конкуренцию.

– Трансфер Дурана можно будет назвать хорошим, если он уедет, но Соболев будет блистать благодаря конкуренции с ним?

– Обсудим после сезона. Соболев игрок «Зенита». Он старается. В принципе, неплохо себя показывает. Мы верим во всех своих футболистов. Будем надеяться, что все сможем добиться нашей цели, – сказал Оливейра.

Так немудрено, Дурану просто всё поуху.
Просто Дуран кладет большую болтяру.
Дуран пробегает за матч чуть меньше вратаря, а Дельфин - чуть больше вратаря, вот и выигрывает конкуренцию.
То есть любой трансфер может быть хорошим если кто то уедет или какая-то оговорочка?))
Реально конкуренция? Вы ставите Соболева, не потому что он крут, а потому что Дурану пох
Вернее, здоровая конкуренция, в который Дуран пока вообще не участвовал. Саша сам у себя выигрыват конкуренцию пока) плохой мальчик в хорошего)
здоровая конкуренция? Точнее будет не здравая, как можно говорить о конкуренции, если дуран меньше вратаря пробегает? У Бурана наверное любой форвард РПЛ выйграет конкуренцию при его подходе к работе, даже Селюк привезёт форварда сильнее нынешнего Дурана
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Оливейра о пробеге Дурана со «Спартаком»: «Ну, не бегал, поэтому в матче с «Краснодаром» вышел Соболев в атаку»
13 апреля, 16:55
Тренер «Зенита» Оливейра об 1:1 с «Краснодаром»: «Внешние факторы мешают. Вопрос по судейству – к Мажичу. Если мы будем говорить, то сами понимаете...»
13 апреля, 10:07
Тренер «Зенита» Оливейра недоволен «всем» в судействе игры со «Спартаком»: «Пусть Мажич говорит»
8 апреля, 21:00
