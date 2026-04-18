  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лэмпард о выходе в АПЛ с «Ковентри»: «Это одно из самых значимых достижений для меня, перевыполнение плана. Все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой»
68

Фрэнк Лэмпард высказался о выходе в АПЛ с «Ковентри».

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард прокомментировал досрочный выход клуба из Чемпионшипа в АПЛ.

На данный момент команда лидирует в таблице чемпионата и завершит сезон как минимум в топ-2. «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года.

«Я горд. Иногда все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой, и персоналом, и ребятами.

15 месяцев назад мы приехали сюда на минивэне, и была небольшая неопределенность, как всегда бывает, когда начинаешь новую работу. Мы влюбились в футболистов и болельщиков – в то, как они реагировали.

Поэтому для меня это одно из самых значимых достижений. Мне повезло играть в великолепных командах в «Челси». Победа в Лиге чемпионов и в АПЛ – это потрясающе. Иногда могу поблагодарить за это Дидье Дрогба или Джона Терри.

Для меня добиться такого с «Ковентри» в таких обстоятельствах – это перевыполнение плана.

Я ни в коем случае не принижаю заслуги игроков. Они подняли свой уровень игры благодаря упорному труду, и я очень горжусь тем, что являюсь их тренером», – заявил Фрэнк Лэмпард.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoФрэнк Лэмпард
logoКовентри
logoДжон Терри
logoЧелси
logoДидье Дрогба
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
logoЛига чемпионов УЕФА
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень эмоциональная речь получилась у Фрэнка, было видно как тяжело ему сдерживать слёзы,рад за него как за родного, после тонны незаслуженного хейта он многим закрыл рты. В след.сезоне болельщики Челси будут болеть за 2 клуба в АПЛ
Даже интересно, каким Поттером вы с акером его назвали бы)
эти хейтеры обзывали бы его после 3ей игры делая вид что все это во имя клуба
Лэмпса можно только поздравить 🤝 После неудачи в большом клубе не опустил рук, сделал шаг назад, чтобы сделать два вперед и добился великолепного результата с клубом, который никем не рассматривался в качестве кандидата на повышение по итогам сезона.

Молодец, отличная работа 👍🏻
Разве не рассматривался? Ковентри 3 года подряд попадали либо в плов, либо совсем рядом
Ну Лэмпард и команда красавчики, но говорить что клуб никто не рассматривал в качестве кандидата на выход - неверно. У Ковентри один из самых дорогих составов, плюс за последние 3 года, они дважды были в плей-офф. Все таки это претендент был реальный)
Не считая опыта в Эвертоне - у Френка очень хорошая и недооцененная тренерская карьера.

Френк в каком-то смысле революционный тренер для Челси.
Он принял Челси во время трансферного бана, и как раз в этот момент клубу нужна была перестройка, так как команда старела.
И он не побоялся подтянуть к основе сразу 5-6 молодых игроков из академии. А ведь его критиковали изначально, что он тянет своего сынка Маунта, а так же ноунеймов Абрахамов, Одои, Джеймсов, Томори.
Мало того, что он удержал команду в зоне ЛЧ, эта же команда потом выиграет саму ЛЧ с Тухелем.
Ну и восприятие Кобхэма, как топовой академии началось именно с него.

Ему тогда не хватило опыта, он сам много ошибок совершил - к примеру, когда засадил Рюдигера в глубокий запас.
Но даже после нескольких неудач не побоялся сделать шаг назад и попробовать снова.

А мог сидеть на Скай Спортс и критиковать Мареску/Росеньора и получать за это хорошие деньги.
Комментарий скрыт
Ответ HardSmoke
Комментарий скрыт
Он удержал команду в зоне ЛЧ, когда ушел Азар, а лидерами атаки были Педро и Виллиан, которым было за 30.

Когда у Ливерпуля травмировался Ван Дайк, то твой любимый Клопп пролетел мимо ЛЧ, и оправдывался травмой нидерландца)
Ужасный кликбейт. Лэмпард совершенно нормально высказался, но по заголовку хотели спровоцировать хейт за понты.
Днище.
Красавчик. Отлично работает когда нет давления. Что в Челси когда был бан и никто ничего не требовал, что тут.
Очень рад за Лэмпарда, любимый футболист.
Надеюсь это не последнее его значимое достижение в тренерской карьере, а только начало.
Фрэнки крутой!
Второй заход в Челси мог смутить, но, кажется, просто рановато было.
Его первый заход в Челси был прекрасным. Чую, еще, как тренер, пошумит
Очень рад за Фрэнка. В следующем сезоне притоплю за Ковентри
На багаже Руни 😂
Молодец.
Идет по жизни и профессии ровно.
Было странным, наверное, что обладая таким футбольным интеллектом и авторитетом, он бы не стремился стать толковым тренером.
Удачи в АПЛ!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
