Лэмпард о выходе в АПЛ с «Ковентри»: «Это одно из самых значимых достижений для меня, перевыполнение плана. Все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой»
Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард прокомментировал досрочный выход клуба из Чемпионшипа в АПЛ.
На данный момент команда лидирует в таблице чемпионата и завершит сезон как минимум в топ-2. «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года.
«Я горд. Иногда все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой, и персоналом, и ребятами.
15 месяцев назад мы приехали сюда на минивэне, и была небольшая неопределенность, как всегда бывает, когда начинаешь новую работу. Мы влюбились в футболистов и болельщиков – в то, как они реагировали.
Поэтому для меня это одно из самых значимых достижений. Мне повезло играть в великолепных командах в «Челси». Победа в Лиге чемпионов и в АПЛ – это потрясающе. Иногда могу поблагодарить за это Дидье Дрогба или Джона Терри.
Для меня добиться такого с «Ковентри» в таких обстоятельствах – это перевыполнение плана.
Я ни в коем случае не принижаю заслуги игроков. Они подняли свой уровень игры благодаря упорному труду, и я очень горжусь тем, что являюсь их тренером», – заявил Фрэнк Лэмпард.
Молодец, отличная работа 👍🏻
Френк в каком-то смысле революционный тренер для Челси.
Он принял Челси во время трансферного бана, и как раз в этот момент клубу нужна была перестройка, так как команда старела.
И он не побоялся подтянуть к основе сразу 5-6 молодых игроков из академии. А ведь его критиковали изначально, что он тянет своего сынка Маунта, а так же ноунеймов Абрахамов, Одои, Джеймсов, Томори.
Мало того, что он удержал команду в зоне ЛЧ, эта же команда потом выиграет саму ЛЧ с Тухелем.
Ну и восприятие Кобхэма, как топовой академии началось именно с него.
Ему тогда не хватило опыта, он сам много ошибок совершил - к примеру, когда засадил Рюдигера в глубокий запас.
Но даже после нескольких неудач не побоялся сделать шаг назад и попробовать снова.
А мог сидеть на Скай Спортс и критиковать Мареску/Росеньора и получать за это хорошие деньги.
Когда у Ливерпуля травмировался Ван Дайк, то твой любимый Клопп пролетел мимо ЛЧ, и оправдывался травмой нидерландца)
Днище.
Надеюсь это не последнее его значимое достижение в тренерской карьере, а только начало.
Второй заход в Челси мог смутить, но, кажется, просто рановато было.
Его первый заход в Челси был прекрасным. Чую, еще, как тренер, пошумит
Идет по жизни и профессии ровно.
Было странным, наверное, что обладая таким футбольным интеллектом и авторитетом, он бы не стремился стать толковым тренером.
Удачи в АПЛ!