Лэмпард о выходе в АПЛ с «Ковентри»: «Это одно из самых значимых достижений для меня, перевыполнение плана. Все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой»

Фрэнк Лэмпард высказался о выходе в АПЛ с «Ковентри».

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард прокомментировал досрочный выход клуба из Чемпионшипа в АПЛ .

На данный момент команда лидирует в таблице чемпионата и завершит сезон как минимум в топ-2. «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года.

«Я горд. Иногда все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой, и персоналом, и ребятами.

15 месяцев назад мы приехали сюда на минивэне, и была небольшая неопределенность, как всегда бывает, когда начинаешь новую работу. Мы влюбились в футболистов и болельщиков – в то, как они реагировали.

Поэтому для меня это одно из самых значимых достижений. Мне повезло играть в великолепных командах в «Челси ». Победа в Лиге чемпионов и в АПЛ – это потрясающе. Иногда могу поблагодарить за это Дидье Дрогба или Джона Терри .

Для меня добиться такого с «Ковентри» в таких обстоятельствах – это перевыполнение плана.

Я ни в коем случае не принижаю заслуги игроков. Они подняли свой уровень игры благодаря упорному труду, и я очень горжусь тем, что являюсь их тренером», – заявил Фрэнк Лэмпард .