  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Останкинскую башню и Дом книги в Петербурге подсветили в цвета «Спартака» в честь 104-летия клуба
Видео
60

Останкинскую башню и Дом книги в Петербурге подсветили в цвета «Спартака» в честь 104-летия клуба

Останкинскую башню и Дом книги в Петербурге подсветили в цвета «Спартака» .

«Спартак» показал, как в Москве и Санкт-Петербурге поздравили клуб со 104-летие клуба.

Москвичи выложил видео, на котором Останкинскую башню в Москве и Дом книги в Петербурге подсветили в красно-белые цвета клуба.

«С днем рождения, «Спартак». Спасибо за поздравление, Москва и Санкт-Петербург!» – написали пресс-служба «Спартака».

Что делать с Челестини?5095 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
видео
logoпремьер-лига Россия
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Ленинграде был легендарный БК Спартак Кондрашина за который играл Белов, фильм « Движение вверх» про победу на ОИ над сборной США. На Невском мемориальная доска на доме где жил Кондрашин. Пишу для тех кто удивляется подсветке в Санкт -Петербурге. А БК Спартак убили в угоду новоделу БК Зенит. Но это уже другая история.
Ответ Матрос Кот
В Ленинграде был легендарный БК Спартак Кондрашина за который играл Белов, фильм « Движение вверх» про победу на ОИ над сборной США. На Невском мемориальная доска на доме где жил Кондрашин. Пишу для тех кто удивляется подсветке в Санкт -Петербурге. А БК Спартак убили в угоду новоделу БК Зенит. Но это уже другая история.
Комментарий скрыт
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Любое разрушение типами из одного городка всегда правильное, только почему-то они же вспоминают о многих правильных делах в Ленинграде. тьфу.
Я, ты, мы - Спартак Москва!
Ответ Den_84
Я, ты, мы - Спартак Москва!
Шикарная рифма
Ответ Студент
Шикарная рифма
Это ж заряд, выпендренуться хотел?
Всем и так известно , что болельщиков Спартака в Питере гораздо больше чем зинита
Больше половины питерцев болеют за великий ,,СПАРТАК,, Не удивительно 🤝👍
В Питере? Как так-то?)
Ответ TiRex
В Питере? Как так-то?)
Видимо для десяти элиансов специально:)
Ответ TiRex
В Питере? Как так-то?)
Заплатили за размещение светового банера - денежки в СПб любят больше своих традиций.
Есть же адекватные люди в Питере! В отличии от тех, кто на спартаковской ветке самоутверждается.
Что-то все столетия отмечают, а где-то грустит один клуб...
Как обычно, Весь Питер за Спартак! В большинстве, болеющих за зенит в Питере, глориха́нтеры. 😁
Ответ Андрей Катиков
Как обычно, Весь Питер за Спартак! В большинстве, болеющих за зенит в Питере, глориха́нтеры. 😁
Наивный чукотский юноша. В СПб просто нет деревенских комплексов. Мы по повод Днюхи СМ истерики не устраиваем, в отличии от вас.
Ответ тралмейстер
Наивный чукотский юноша. В СПб просто нет деревенских комплексов. Мы по повод Днюхи СМ истерики не устраиваем, в отличии от вас.
Успокойся не нервничай. Вы истерик не устраиваете по поводу ДР Спартака. Вы просто скромно поздравляете лучшую команду России, перфоменсами на здании Питера. 😁
Круто! Очень красиво. С днем рождения любимый клуб!
Спартак это всегда и везде красиво! Красно-белый цвета выглядят феерично!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
Рекомендуем