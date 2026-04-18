Останкинскую башню и Дом книги в Петербурге подсветили в цвета «Спартака» в честь 104-летия клуба

Останкинскую башню и Дом книги в Петербурге подсветили в цвета «Спартака» .

«Спартак » показал, как в Москве и Санкт-Петербурге поздравили клуб со 104-летие клуба.

Москвичи выложил видео, на котором Останкинскую башню в Москве и Дом книги в Петербурге подсветили в красно-белые цвета клуба.

«С днем рождения, «Спартак». Спасибо за поздравление, Москва и Санкт-Петербург!» – написали пресс-служба «Спартака».