  • Директор «Баварии» о пострадавших журналистах в игре с «Реалом»: «Очень сожалеем, было много хаоса, этого не должно было произойти. Наш стадион олицетворяет безопасность»
Кристоф Фройнд о пострадавших журналистах: этого не должно было произойти.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался относительно разбирательства УЕФА в отношении клуба.

15 апреля мюнхенцы обыграли «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Сообщается, что четыре человека пострадали после празднования фанатами «Баварии» победного гола в игре.

«В конце матча было много эмоций, хаоса. Очень сожалеем, что журналисты пострадали.

Мы поддерживаем связь с журналистами и соответствующими органами. Это был очень эмоциональный вечер и необычный ход событий. Этого не должно было произойти.

Наш стадион олицетворяет безопасность и атмосферу, в которой каждый чувствует себя комфортно.

Мы не беспокоимся и надеемся, что сможем сыграть следующий матч перед нашими болельщиками», – сказал Кристоф Фройнд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Кристоф Фройнд
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoболельщики
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАльянц Арена
