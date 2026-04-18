  Жена Семака про секс до свадьбы: «Полезно общаться без близких отношений, гормональный шторм закрывает глаза на важные предупреждения. Половина женихов отвалилась бы на этапе собеседования»
Жена Семака про секс до свадьбы: «Полезно общаться без близких отношений, гормональный шторм закрывает глаза на важные предупреждения. Половина женихов отвалилась бы на этапе собеседования»

Жена Сергея Семака выступает за отсутствие физической близости до свадьбы.

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказалась на тему секса до свадьбы.

В сторис инстаграма Анна предложила подписчикам задать ей 10 вопросов об отношениях.

«Секс до свадьбы, трудно удерживаться очень», – написала Анне подписчица.

«Если нужен совет, как удержаться, то все просто: не создавать удобный момент. Держаться подальше от тесных помещений, уютных диванчиков с бутылочкой вина. Чем меньше расстояние, тем громче ALARM (тревожный звонок – Спортс″).

Знаю, что возникают вопросы: «А как узнать, что после свадьбы все будет ок?» Все это плюс-минус понятно без предварительного тестирования. Если человек физиологически тебе приятен и ты слышишь, о чем он говорит, чувствуешь его энергию – можно ощутить совместимость заранее.

Очень полезно как можно дольше общаться без близких отношений, потому что гормональный шторм закрывает глаза на важные предупреждения. Если бы женщины не пренебрегали этим правилом, половина женихов отвалилась бы на этапе собеседования», – написала жена Семака.

Источник: инстаграм Анны Семак
Серый, если тебя удерживают, выстави на подоконник горшок с сельдереем
Он выставлением Соболева в старт устал уже подавать знаки!!!
Жена говорит, что не удерживает.
Согласен полностью. Никакого секса до свадьбы не должно быть. Невесту просто должны родители выдавать в 15 лет замуж за человека, которого она никогда не видела.
Комментарий удален модератором
Личным опытом поделились? 🤔
"Все это плюс-минус понятно без предварительного тестирования. Если человек физиологически тебе приятен и ты слышишь, о чем он говорит, чувствуешь его энергию – можно ощутить совместимость заранее."

Чушь собачья. Человек тебе может быть супер приятен физиологически, точнее визуально, но когда доходит до постели, то могут вылезти десятки причин, по которым люди не смогут быть вместе. Взгляды на секс, поведение в постели, стеснение, эмоции. Да даже банальные запахи тела во время секса могут стать препятствием к близости.
Слишком серьезный ответ на очевидную чушь от официантки-совратительницы, я на такие ветки постебать да пордать прихожу)
Комментарий удален пользователем
Ага, третий раз замужем и Семака у жены увела, а речь как будто у монашки
Четвёртый раз. С Семаком дубль.
Да так всегда - больше всего учат нравственности и прочим хорошим вещам те, кто уже сам через всё это, плохие вещи, имею ввиду, прошёл.
Как в том детском анекдоте - *и эти люди запрещают мне ковыряться в носу*
Классика: воздержание до свадьбы проповедует женщина, которая начала спать с Семаком и родила от него в то время, когда тот был женат и жил с семьей от первого брака.
Эти никогда свои ошибки не признают, выкрутят как захочешь.
Так она же говорит, что нельзя до брака, а Серёжа как раз был уже в браке и ему можно)))
Конечно же, не каждый впишется ребенка от негра воспитывать
он не вписывался, заставили....
«Жена Семака» это имя и фамилия?
диагноз
Это название триллера
А насколько православно уводить мужа от жены, шантажируя суицидом? Это уже аларм или нет?
А насколько православно ходить в Картье, когда Иисус в Евангелии на вопрос богача как попасть в царство Божие, ответил: продай все и раздай бедным
Мужики идут на подвиги ради дам. Ради не дам - не идут. Анна, запилите это у себя в инсте.
Нифига грудь у Серёги. Хорошо тебя жизнь помотала...
Изменила его Москва...
не создавать удобный момент. Держаться подальше от тесных помещений, уютных диванчиков с бутылочкой вина. Чем меньше расстояние, тем громче ALARM
...
Это точно жена Семака, не Смолова?))
Это она рассказывает о том, как сама соблазняла богатых мальчиков.
А какая разница?
