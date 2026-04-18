Александр Гришин: «Захаряну нужно летом менять команду. Найдется ли покупатель? Думаю, нет»

Гришин: Захаряну нужно менять команду летом.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что хавбеку «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну нужно менять команду летом.

«Два года он с травмами. Сейчас впереди мощная игра, а он не попадает в заявку из‑за температуры. За два года он играет 15-20 минут. Ему нужно менять команду.

Но как это сделать, если он не играет? Покупатели на него найдутся? Я так думаю, что нет. Два года он из лазарета не вылезает, а возраст идет – нужно играть», – сказал Гришин

В этом сезоне Захарян принял участие в 20 матчах за «Реал Сосьедад » во всех турнирах и забил гол.