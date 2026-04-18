  • Александр Гришин: «Захаряну нужно летом менять команду. Найдется ли покупатель? Думаю, нет»
6

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что хавбеку «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну нужно менять команду летом.

«Два года он с травмами. Сейчас впереди мощная игра, а он не попадает в заявку из‑за температуры. За два года он играет 15-20 минут. Ему нужно менять команду.

Но как это сделать, если он не играет? Покупатели на него найдутся? Я так думаю, что нет. Два года он из лазарета не вылезает, а возраст идет – нужно играть», – сказал Гришин

В этом сезоне Захарян принял участие в 20 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил гол.

Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ему не надо, клубу надо)
Ну можно в аренду уйти
У Арсена брат недавно заявил что Арс скоро должен быть на пике, в прайме , якобы ЛаЛига готовится к своего рода «явлению Христа спасители» вот что то в этом духе он сказанул
Арсен Самошников 🤗
цена вопроса, вопрос цены
«Захарян болен, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения». «Сосьедад» о пропуске хавбеком финала Кубка Испании
Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита. Россиянин не попал в заявку «Сосьедада»
