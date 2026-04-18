Палмер о «Челси»: «Если правильно подберем игроков летом, сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Мы недалеко от цели»

Коул Палмер: «Челси» хочет побеждать.

Полузащитник «Челси » Коул Палмер поделился мнением о векторе развития команды.

На данный момент лондонцы находятся на 6-м месте в таблице АПЛ , имея в активе 48 очков в 32 матчах.

«Мы хотим побеждать прямо сейчас, и думаю, что если мы правильно подберем игроков летом, то сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Думаю, мы недалеко от цели.

Если подписать правильных игроков на правильные позиции, с правильными характерами и параметрами, то думаю, что у нас более чем достаточно качества, чтобы конкурировать и быть более стабильными, чем в этом сезоне.

Привлечение нового тренера в середине сезона означает отсутствие предсезонной подготовки, практически полное отсутствие времени на тренировки. Все внимание сосредоточено на играх.

У нас хороший тренер, и если он проведет полноценную предсезонную подготовку, четко донесет свои идеи и покажет, как он хочет играть, то он – топ-тренер.

Если мы как футболисты будем играть так, как должны, и если у нас будут подходящие игроки, то и тренер, и мы как команда сможем добиться успеха», – сказал Коул Палмер .