  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
31

Палмер о «Челси»: «Если правильно подберем игроков летом, сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Мы недалеко от цели»

Коул Палмер: «Челси» хочет побеждать.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о векторе развития команды.

На данный момент лондонцы находятся на 6-м месте в таблице АПЛ, имея в активе 48 очков в 32 матчах.

«Мы хотим побеждать прямо сейчас, и думаю, что если мы правильно подберем игроков летом, то сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Думаю, мы недалеко от цели.

Если подписать правильных игроков на правильные позиции, с правильными характерами и параметрами, то думаю, что у нас более чем достаточно качества, чтобы конкурировать и быть более стабильными, чем в этом сезоне.

Привлечение нового тренера в середине сезона означает отсутствие предсезонной подготовки, практически полное отсутствие времени на тренировки. Все внимание сосредоточено на играх.

У нас хороший тренер, и если он проведет полноценную предсезонную подготовку, четко донесет свои идеи и покажет, как он хочет играть, то он – топ-тренер.

Если мы как футболисты будем играть так, как должны, и если у нас будут подходящие игроки, то и тренер, и мы как команда сможем добиться успеха», – сказал Коул Палмер.

Что делать с Челестини?5094 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoКоул Палмер
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да он прав полностью, чтобы не думали некоторые болельщики. Подписание Ван Хекке, Диоманде или Рамона, перевод Пендерса в основу вместо Санчеза, это сразу +15 очков за сезон

МЮ хватило всего лишь замены Онаны на среднего вратаря, чтобы сразу же вернуться в зону ЛЧ.
Ответ Гол в девятину
Та даже такой неочевидный трансфер как Эмега может принести несколько очков, если будет забивать хоть что-то, потому что Делап буквально провел нулевой сезон.
Ответ Гол в девятину
При условии если игроки еще верят в Росеньора.
Ох, ну у меня большие сомнения, что Росиньёр топ тренер. Будем посмотреть, конечно, но как бы это не обернулось еще одним слитым сезоном
Ответ headmaster
Ёлки-палки, ребята, ну при чём здесь тренер? Ну сколько можно повторять - играют футболисты.
Вот и Палмер об этом говорит: будут игроки - будет и результат.
Ответ headmaster
Так он и не топ, а как и игроки Челси молодой-перспективный. Топ-тренеров действующих вообще штуки 3-4 в мире, и то один уже отошёл от дел, а второй на грани этого.
очень хорошо, что на 4-й год правления американцев игроки в открытую говорят о том, что команде нужно усиление. похоже, лето 2026 будет самым важным за долгие годы - если подпишем очередной шлак и мусор типа гарначи и гиттенса, то следующим летом ребята вроде Палмера просто устроят бойкот (и правильно сделают)
Я бы посоветовал им купить ещё французских игроков, чтобы наверняка
Ну понять окончательно что-то про росеньйора можно будет только после предсезонки. Пока очень сырой, хоть и с интересными идеями
Выглядит как советы лукашенки, пришедшего проверять коровники, но ощущение, что всё-таки это сигнал руководству, мол, долго бардак терпеть не буду
Ему бы для начала играть нормально. Мяч постоянно передерживает, передачи в никуда, удары мимо. Может подобрать игрока тебе на замену?
- А пока они ищут правильных игроков, я в правильном пальто, правильно посижу на правильной рыбалке - сказал Палмер
Ещё игроков !??
Читайте новости футбола в любимой соцсети
