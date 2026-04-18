Палмер о «Челси»: «Если правильно подберем игроков летом, сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Мы недалеко от цели»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о векторе развития команды.
На данный момент лондонцы находятся на 6-м месте в таблице АПЛ, имея в активе 48 очков в 32 матчах.
«Мы хотим побеждать прямо сейчас, и думаю, что если мы правильно подберем игроков летом, то сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Думаю, мы недалеко от цели.
Если подписать правильных игроков на правильные позиции, с правильными характерами и параметрами, то думаю, что у нас более чем достаточно качества, чтобы конкурировать и быть более стабильными, чем в этом сезоне.
Привлечение нового тренера в середине сезона означает отсутствие предсезонной подготовки, практически полное отсутствие времени на тренировки. Все внимание сосредоточено на играх.
У нас хороший тренер, и если он проведет полноценную предсезонную подготовку, четко донесет свои идеи и покажет, как он хочет играть, то он – топ-тренер.
Если мы как футболисты будем играть так, как должны, и если у нас будут подходящие игроки, то и тренер, и мы как команда сможем добиться успеха», – сказал Коул Палмер.
МЮ хватило всего лишь замены Онаны на среднего вратаря, чтобы сразу же вернуться в зону ЛЧ.
Вот и Палмер об этом говорит: будут игроки - будет и результат.
