  • Защитник «Чэнду» Сорокин: «Чемпионат Китая – по атмосфере и посещаемости номер один из тех, где я играл, наверное. Приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто «Реал»
Защитник «Чэнду» Сорокин: «Чемпионат Китая – по атмосфере и посещаемости номер один из тех, где я играл, наверное. Приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто «Реал»

Егор Сорокин высказался об игре в чемпионате Китая.

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин поделился мыслями касательно выступления в чемпионате Китая.

– Замечали ли какие-то особенности в этом турнире?

– Конечно. На каждую игру приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто мадридский «Реал» приехал.

Люди в Китае очень любят футбол, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. Мы играли в прошлом туре в Пекине, победили, прилетели обратно, аэропорт был полон болельщиков.

Просто так не пройдешь, город любит футбол, живет командой, поддерживает ее.

На игре в Пекине была 51 тысяч болельщиков, причем они не просто сидят, есть фанатские сектора, там активно поддерживают своих. Наших болельщиков тоже много на выезде.

В плане атмосферы и посещаемости чемпионат, наверное, номер один для меня из тех, где я играл.

Отмечу также, что хорошие стадионы, вся инфраструктура, все на высоком уровне в плане организации и так далее, – сказал Егор Сорокин.

Кто это такой вообще?
Ответ Влад Хорошёв
Кто это такой вообще?
Руки сломал и не можешь в профиль ткнуть?
Ответ Вратарский угол
Руки сломал и не можешь в профиль ткнуть?
У тебя по ходу вума много, и про люминий поди в теме,знаешь что это такое.
Рекомендуем
Главные новости
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде басков в честь завоевания Кубка Испании
9 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
11 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
31 минуту назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
34 минуты назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
только что
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
6 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
13 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
56 минут назадРеклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Рекомендуем