Защитник «Чэнду» Сорокин: «Чемпионат Китая – по атмосфере и посещаемости номер один из тех, где я играл, наверное. Приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто «Реал»
Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин поделился мыслями касательно выступления в чемпионате Китая.
– Замечали ли какие-то особенности в этом турнире?
– Конечно. На каждую игру приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто мадридский «Реал» приехал.
Люди в Китае очень любят футбол, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. Мы играли в прошлом туре в Пекине, победили, прилетели обратно, аэропорт был полон болельщиков.
Просто так не пройдешь, город любит футбол, живет командой, поддерживает ее.
На игре в Пекине была 51 тысяч болельщиков, причем они не просто сидят, есть фанатские сектора, там активно поддерживают своих. Наших болельщиков тоже много на выезде.
В плане атмосферы и посещаемости чемпионат, наверное, номер один для меня из тех, где я играл.
Отмечу также, что хорошие стадионы, вся инфраструктура, все на высоком уровне в плане организации и так далее, – сказал Егор Сорокин.