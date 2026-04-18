Защитник «Чэнду» Сорокин: «Чемпионат Китая – по атмосфере и посещаемости номер один из тех, где я играл, наверное. Приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто «Реал»

Егор Сорокин высказался об игре в чемпионате Китая.

Защитник «Чэнду Жунчэн » Егор Сорокин поделился мыслями касательно выступления в чемпионате Китая.

– Замечали ли какие-то особенности в этом турнире?

– Конечно. На каждую игру приходят по 45-50 тысяч болельщиков. Приезжаешь в отель, как будто мадридский «Реал » приехал.

Люди в Китае очень любят футбол, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. Мы играли в прошлом туре в Пекине, победили, прилетели обратно, аэропорт был полон болельщиков.

Просто так не пройдешь, город любит футбол, живет командой, поддерживает ее.

На игре в Пекине была 51 тысяч болельщиков, причем они не просто сидят, есть фанатские сектора, там активно поддерживают своих. Наших болельщиков тоже много на выезде.

В плане атмосферы и посещаемости чемпионат, наверное, номер один для меня из тех, где я играл.

Отмечу также, что хорошие стадионы, вся инфраструктура, все на высоком уровне в плане организации и так далее, – сказал Егор Сорокин .