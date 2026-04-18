Радимов не верит, что «Сочи» останется в РПЛ: «Им нужно выиграть 4 матча из 5. В таких случаях не спасаются»

Радимов не верит, что «Сочи» останется в РПЛ: им нужно выиграть 4 матча из 5.

Владислав Радимов считает, что у «Сочи» нет шансов сохранить прописку в Мир РПЛ.

После 25 матчей южане замыкают таблицу, отставая на 6 очков от 14-го места, дающего право на переходные игры с клубом Лиги PARI.

«У «Сочи» нет шансов остаться в РПЛ. Пять туров осталось. Им нужно выиграть четыре матча. Я не верю — в таких случаях не спасаются.

Где‑то они показывали хорошую игру, но им не везло. Осинькин — тренер, который работает вдолгую. Он не спасатель. Ему нужно время. В конце чемпионата видим, как команда преобразилась, но поздно», — сказал бывший футболист сборной России.