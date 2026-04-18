  • Радимов не верит, что «Сочи» останется в РПЛ: «Им нужно выиграть 4 матча из 5. В таких случаях не спасаются»
Владислав Радимов считает, что у «Сочи» нет шансов сохранить прописку в Мир РПЛ.

После 25 матчей южане замыкают таблицу, отставая на 6 очков от 14-го места, дающего право на переходные игры с клубом Лиги PARI.

«У «Сочи» нет шансов остаться в РПЛ. Пять туров осталось. Им нужно выиграть четыре матча. Я не верю — в таких случаях не спасаются.

Где‑то они показывали хорошую игру, но им не везло. Осинькин — тренер, который работает вдолгую. Он не спасатель. Ему нужно время. В конце чемпионата видим, как команда преобразилась, но поздно», — сказал бывший футболист сборной России.

Забывает что это РПЛ и можно не пустить пару команд при лицензировании. Правда, желательно все равно обогнать Оренбург.
В целом все правильно сказал, но и преображения у команды нет, очки в последних играх взяли, а по игре пока все плохо
Кто-нибудь может сняться.
Ну если на судей не пожалеть, то можно остаться
Неправильная постановка вопроса. Все равно сколько матчей выиграет Сочи, им надо выиграть битву в кабинетах. Например, расширить лигу. А тут нет ничего невозможного.
даже партнёры не готовы помочь? сколько сочи балласта подбирало для ффп....
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
41 минуту назадВакансия
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
