Радимов не верит, что «Сочи» останется в РПЛ: «Им нужно выиграть 4 матча из 5. В таких случаях не спасаются»
Владислав Радимов считает, что у «Сочи» нет шансов сохранить прописку в Мир РПЛ.
После 25 матчей южане замыкают таблицу, отставая на 6 очков от 14-го места, дающего право на переходные игры с клубом Лиги PARI.
«У «Сочи» нет шансов остаться в РПЛ. Пять туров осталось. Им нужно выиграть четыре матча. Я не верю — в таких случаях не спасаются.
Где‑то они показывали хорошую игру, но им не везло. Осинькин — тренер, который работает вдолгую. Он не спасатель. Ему нужно время. В конце чемпионата видим, как команда преобразилась, но поздно», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
Забывает что это РПЛ и можно не пустить пару команд при лицензировании. Правда, желательно все равно обогнать Оренбург.
В целом все правильно сказал, но и преображения у команды нет, очки в последних играх взяли, а по игре пока все плохо
Кто-нибудь может сняться.
Ну если на судей не пожалеть, то можно остаться
Неправильная постановка вопроса. Все равно сколько матчей выиграет Сочи, им надо выиграть битву в кабинетах. Например, расширить лигу. А тут нет ничего невозможного.
даже партнёры не готовы помочь? сколько сочи балласта подбирало для ффп....
