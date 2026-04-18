Масалитин о ЦСКА: «По организации игры большие проблемы: Баринов, Кисляк и Обляков порой друг друга дублируют. Взять бронзу слишком тяжело будет»

Масалитин о ЦСКА: взять бронзу слишком тяжело будет.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы армейцев на попадание в топ-3 Мир РПЛ .

После 24 туров красно-синие занимают в таблице 5-е место. Сегодня ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

«Армейцам необходимо реабилитироваться за поражение от «Сочи» в прошлом туре. Сумеют они это сделать, или же у них полнейший кризис, покажет только матч. Хочется надеяться, что сделают правильные выводы.

Но по организации игры у команды большие проблемы, особенно впереди. Хотя и в обороне проходной двор, и в середине поля нет четкого взаимодействия между Бариновым , Кисляком и Обляковым . Порой они друг друга дублируют, и какая‑то зона остается пустой. Если вдруг проиграют, это будет означать, что кризис не преодолен.

В целом уже ничего особо не жду в плане борьбы за медали, слишком тяжело будет бронзу взять. Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА Кубок завоевал, но шансов с каждым матчем все меньше и меньше как на бронзу, так и на Кубок. Очень жаль, потому что в зимнем межсезонном турнире армейцы очень хорошее впечатление оставили», — сказал Масалитин.