  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Масалитин о ЦСКА: «По организации игры большие проблемы: Баринов, Кисляк и Обляков порой друг друга дублируют. Взять бронзу слишком тяжело будет»
15

Масалитин о ЦСКА: «По организации игры большие проблемы: Баринов, Кисляк и Обляков порой друг друга дублируют. Взять бронзу слишком тяжело будет»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы армейцев на попадание в топ-3 Мир РПЛ.

После 24 туров красно-синие занимают в таблице 5-е место. Сегодня ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов». 

«Армейцам необходимо реабилитироваться за поражение от «Сочи» в прошлом туре. Сумеют они это сделать, или же у них полнейший кризис, покажет только матч. Хочется надеяться, что сделают правильные выводы. 

Но по организации игры у команды большие проблемы, особенно впереди. Хотя и в обороне проходной двор, и в середине поля нет четкого взаимодействия между Бариновым, Кисляком и Обляковым. Порой они друг друга дублируют, и какая‑то зона остается пустой. Если вдруг проиграют, это будет означать, что кризис не преодолен.

В целом уже ничего особо не жду в плане борьбы за медали, слишком тяжело будет бронзу взять. Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА Кубок завоевал, но шансов с каждым матчем все меньше и меньше как на бронзу, так и на Кубок. Очень жаль, потому что в зимнем межсезонном турнире армейцы очень хорошее впечатление оставили», — сказал Масалитин.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoИван Обляков
logoДмитрий Баринов
logoМатвей Кисляк
Валерий Масалитин
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого там Баринов дублирует? Вообще непонятно чем в центре поля занимается и для чего его брали.
Он так выразительно пучит глаза и машет руками...
челестини упорно добивает команду... а ежели точней, то команды ужо нет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
