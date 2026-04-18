«Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Олусегун забил и получил красную

Матч проходил на «Совкомбанк Арене».

Николас Маричаль открыл счет на 22-й минуте. Олакунле Олусегун сравнял на 34-й. Во втором тайме Олусегун получил две желтые карточки и был удален на 74-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 16:30, Совкомбанк Арена
Пари НН
1 - 1
1.14xG1.89
Динамо
90’
+6’
Бабаев
Смелов   Майга
90’
+2’
Карич
90’
Сифас   Ермаков
80’
Вешнер Тичич   Пигас
80’
78’
Фомин   Сергеев
Олусегун
74’
Бальбоа   Лесовой
65’
65’
Ан. Миранчук   Нгамале
65’
Артур   Бабаев
64’
Диас   Маринкин
Бальбоа   Лесовой
64’
Олусегун
55’
Ивлев
52’
Урванцев   Ивлев
45’
2тайм
Перерыв
Бальбоа
40’
Бальбоа
40’
  Олусегун
34’
22’
  Маричаль
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Александров, Коледин, Смелов, Вешнер Тичич, Олусегун, Сифас, Бальбоа, Урванцев
Запасные: Смелов, Калинский, Вешнер Тичич, Урванцев, Грулев, Сифас, Кошкин, Лукьянов, Бальбоа, Крашевский, Сидоренко
1тайм
Динамо:
Лещук, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Диас, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Артур, Тюкавин
Запасные: Зайдензаль, Майсторович, Гладышев, Артур, Чавес, Глебов, Ан. Миранчук, Расулов, Кудравец, Рикардо, Диас, Фомин
Сколько было шума вокруг потенциального перехода Бабаева в Спартак, продлил контракт и после этого вообще вспомнить нечего.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Надо было продавать,может там хоть пользу принёс,а то жалко,играл вроде не плохо,но после продления жизнь походу удалась и можно пить курить 😂
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Лучше бы отдали.
Забив парочку, не пижоньте, не катайте вату, доводите до конца и выигрывайте!!!!
Ну почему опять Лещук?! 😭
Ответ Выкидыш
Гусева так хочется.
Сергеев с Бабаевым чего на поле то выходили?
Ответ Андрей Парчинский
Для вида,в контракте написано играть по 10 минут,вернее побегать на поле
Ответ Андрей Парчинский
Бабаева я видел. А Сергеев в присутствии на поле Тюкавина вообще играть не может. При полном преимуществе и в большинстве 20 минут потеряли два очка и Рубенса. Замечательно!?
Сегодня праздник, поздравьте своих болел победой.
Как только назначили Роланчика я так и писал - сначала накачка, потом закономерный спад.

Ну и Тюкавин. Претензий нет - играет как умеет. Но сравнивать его с Кураньи это за гранью...
Ответ Pelerin
После Карпина даже дворовый тренер бы результат дал в первых матчах 😂
Ответ Pelerin
А кто вообще сравнивает...? По количеству голов в 20 и 21 веке,ДА. А по игре как их сравнивать...? Они по разному играют в футбол хотя позиции одинаковы. Сегодня Тюк сыграл очень здорово,игра в касание это его конёк.Так играл не Кураньи, а Мюллер..
Опять Гусев дарит очки последним местам чемпионата….просто ошибка была назначить его тренером если честно. Совсем не может состав собирать на матч
Ответ fedos_fox@icloud.com
Глупость....
Ответ fedos_fox@icloud.com
Честно будет после кубковой игры с Краснодаром.
Комментаторы такой отстой , чего несет
Спасибо Гусеву за тупую игру,которую подряд!!!!
Ответ fedos_fox@icloud.com
Игра не была тупой, так не бывает когда полное преимущество.
Динамо Москва красивой и результативной игры без травм!!!
Ответ Владимир Никаноров
Победы Динамо, без травм для игроков и болельщиков!)
Ответ Владимир Никаноров
Красиво!
