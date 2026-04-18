  Симеоне перед финалом Кубка Испании: «Во вторник «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь вернулся к реальности. Знаем, с какими столкнемся трудностями»
Симеоне перед финалом Кубка Испании: «Во вторник «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь вернулся к реальности. Знаем, с какими столкнемся трудностями»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался в преддверии сегодняшнего финала Кубка Испании против «Сосьедада».

«Мы знаем, как здорово для любого спортсмена играть в финале, отдавая все силы ради победы. Во вторник мы сыграли важный матч [с «Барселоной» – 1:2], позволивший добиться отличного результата – выхода в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь мы вернулись к реальности.

Мы знаем, с какими трудностями столкнемся против сильного соперника с различными атакующими схемами. Ожидаем, что сыграем так, чтобы победить их», – сказал Симеоне.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Как собак, выщелкнули нытиков 😏
Это, конечно, не квадрупл, но будем очень верить в два кубка для Гризманна🥹🥹🥹
счастливейший вы человек мистер Диего Симеоне.... любимы Богом и Его Величеством Случаем ...Были интересным заметным игроком..Стали интересным заметным тренером причем с одной из самых высоких зарплат в Европе ...работаете много сезонов одном клубе где вас уважают болельщики и обожают игроки ...ваши сыновья тоже стали игроками ..счастье проживать такую полную яркую жизнь ... и хотя я не болельщик Матрасников пожелаю вам удачи в сложной но очень интересной концовке нынешнего сезона
Атлетико наконец то вспомнил что они кубковые бойцы, и их не обыграть в отдельном матче
