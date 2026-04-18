Симеоне перед финалом Кубка Испании: «Во вторник «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь вернулся к реальности. Знаем, с какими столкнемся трудностями»

Симеоне перед финалом Кубка Испании: «Атлетико» знает, с какими столкнется трудностями.

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался в преддверии сегодняшнего финала Кубка Испании против «Сосьедада».

«Мы знаем, как здорово для любого спортсмена играть в финале, отдавая все силы ради победы. Во вторник мы сыграли важный матч [с «Барселоной» – 1:2], позволивший добиться отличного результата – выхода в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь мы вернулись к реальности.

Мы знаем, с какими трудностями столкнемся против сильного соперника с различными атакующими схемами. Ожидаем, что сыграем так, чтобы победить их», – сказал Симеоне.