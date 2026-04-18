  • «Динамо» исполнилось 103 года: «18 апреля 1923-го началась история великого футбольного клуба. Неотъемлемая часть культурного кода страны»
«Динамо» исполнилось 103 года: «18 апреля 1923-го началась история великого футбольного клуба. Неотъемлемая часть культурного кода страны»

Московскому «Динамо» исполнилось 103 года.

Московское «Динамо» выступило с заявлением в свой день рождения.

Сегодня бело-голубым исполнилось 103 года.

«18 апреля 1923 года началась история великого футбольного клуба и спортивного общества – и с тех пор традиции и любовь к бело-голубым цветам и замечательной литере «Д» передаются из поколения в поколение.

103 года – это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идет на стадион. 

«Динамо» – не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь – одна команда! С праздником, динамовцы», – говорится в сообщении бело-голубых.

После 24 матчей «Динамо» занимает в Мир РПЛ 7-е место. 7 мая москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром» в ответном финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 0:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
Справедливости ради ФК Динамо дату основания поставил правильно. Старейший клуб с документально подтвержденной датой основания. Нормальные вехи истории поездка в Англию в 1945 и отличное выступление, финал ЕК в 1972, ну конечно Лев Иванович Яшин.
Ответ Матрос Кот
Комментарий скрыт
Ответ Nerazzurri-88
Комментарий скрыт
У тя ник такой, Нера3зурри-88.
А я вспомнил, как батя меня на стадион Динамо взял, на ДР Льва Яшина, это как раз в 88 году было.
с праздником, сораДники!
"не дожил актер Леонов, не поздравит чемпионов. с ним народный клоун тоже не придет"...
мне 38 лет. надеюсь, успею в своей жизни лицезреть чемпионство любимой команды. пишу это и грустно улыбаюсь )
Ответ bororo
Увидишь. Разок за 20 лет выиграют
Ответ bororo
С праздником соседи !
И на вашей улице будет праздник!
Удачи в кубке !
Динамо и Спартак с праздником! Как бы кто не относился к этим командам, они часть истории Российского футбола и они внесли огромный вклад в имидж нашего футбола за рубежом.
Ответ I10ff
Комментарий скрыт
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий скрыт
Значит с наступающим)
С праздником всех Динамовцев!
Динамо 103, Спартаку 104, Зениту 101!!1!1
Ответ Кочегар
Зениту 100 лет каждый год
Ответ Кочегар
спартаку 91 год завтра!
неотъемлемая часть культурного кода страны - это какой такой код? Полстраны сидит, полстраны их стережёт?)) Жаль, что дата основания не 13.12.
Ответ Doug The Head
Солженицина перечитал?
Ответ Andreich18
Соевого смузи перепил
У Динамо все четко, именно под таким названием создано сообщество в эту дату
Почему у моего Спартака и Зенита по другому не понимаю. У Спартака это 35й год, у Зенита 36й
Ответ Hitgoe Himgob
что, нового юбилея хочется?)))
Ответ Doug The Head
Нет, просто я искренне не понимаю нахрена вот это все накрутили) а так у Зенита вот увидите и в 36м 100 лет будет))
Железнодорожное сообщество поздравляет с праздником Динамовское!!)удачи Вам!
Ответ Мелкие лавочники
50 лет дна!
Великое золото пердива разве не частично обнулило?
