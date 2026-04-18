«Динамо» исполнилось 103 года: «18 апреля 1923-го началась история великого футбольного клуба. Неотъемлемая часть культурного кода страны»
Московское «Динамо» выступило с заявлением в свой день рождения.
Сегодня бело-голубым исполнилось 103 года.
«18 апреля 1923 года началась история великого футбольного клуба и спортивного общества – и с тех пор традиции и любовь к бело-голубым цветам и замечательной литере «Д» передаются из поколения в поколение.
103 года – это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идет на стадион.
«Динамо» – не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь – одна команда! С праздником, динамовцы», – говорится в сообщении бело-голубых.
После 24 матчей «Динамо» занимает в Мир РПЛ 7-е место. 7 мая москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром» в ответном финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 0:0).
А я вспомнил, как батя меня на стадион Динамо взял, на ДР Льва Яшина, это как раз в 88 году было.
"не дожил актер Леонов, не поздравит чемпионов. с ним народный клоун тоже не придет"...
мне 38 лет. надеюсь, успею в своей жизни лицезреть чемпионство любимой команды. пишу это и грустно улыбаюсь )
И на вашей улице будет праздник!
Удачи в кубке !
Почему у моего Спартака и Зенита по другому не понимаю. У Спартака это 35й год, у Зенита 36й