«Динамо» исполнилось 103 года: «18 апреля 1923-го началась история великого футбольного клуба. Неотъемлемая часть культурного кода страны»

Московскому «Динамо» исполнилось 103 года.

Московское «Динамо » выступило с заявлением в свой день рождения.

«18 апреля 1923 года началась история великого футбольного клуба и спортивного общества – и с тех пор традиции и любовь к бело-голубым цветам и замечательной литере «Д» передаются из поколения в поколение.

103 года – это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идет на стадион.

«Динамо» – не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь – одна команда! С праздником, динамовцы», – говорится в сообщении бело-голубых.

После 24 матчей «Динамо» занимает в Мир РПЛ 7-е место. 7 мая москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром» в ответном финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 0:0).