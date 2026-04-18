  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» проиграл «Лацио» – 0:2. Башич и Канчельери забили, Дзакканьи не реализовал пенальти
10

«Наполи» проиграл «Лацио» (0:2) в 33-м туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Маттео Канчельери открыл счет на 6-й минуте. Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти на 31-й. Тома Башич забил на 57-й.

Серия А Италия. 33 тур
18 апреля 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
0 - 2
0.58xG2.46
Логотип гостевой команды
Лацио
90’
+1’
Диа
82’
Ладзари   Хюсай
Политано   Маццокки
72’
71’
Башич   Деле-Баширу
Лоботка   Жиоване
63’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
63’
61’
Дзакканьи   Диа
61’
Хила   Провстгор
61’
Катальди   Габаррон
60’
Тайлор
57’
  Башич
Замбо-Ангисса   Сантос
46’
де Брюйне   Элмаз
46’
2тайм
Перерыв
33’
Катальди
31’
Дзакканьи
Лоботка
29’
6’
  Канчельери
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Бекема, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Мерет, Ррахмани, Гилмор, Замбо-Ангисса, Спинаццола, Жезус, де Брюйне, Лоботка, Контини-Барановский, Политано
1тайм
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Ладзари, Тайлор, Катальди, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери
Запасные: Ладзари, Панноццо, Белаэн, Пшиборек, Педро, Исаксен, Катальди, Ратков, Мальдини, Дзакканьи, Пеллегрини, Хила, Башич, Джакомоне
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoЛацио
онлайны
logoНаполи
logoМаттео Канчельери
logoТома Башич
logoМаттиа Дзакканьи
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем