«Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола». Стрепетов об РПЛ

Стрепетов: не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов надеется, что судьи не повлияют на чемпионскую гонку в Мир РПЛ.

Ранее ЭСК признала ошибочным удаление вингера «Зенита » Педро в матче РПЛ с «Краснодаром » (1:1).

«Удивительно, что было потрясающее разногласие среди судей-экспертов. Один объясняет, что было грубейшее нарушение, другие говорят, что и близко не было красной. Беспокоит, что мы часто говорим о судействе. Даже в судейской семье нет единогласных решений.

В прошлом году у болельщиков было желание сдвинуть «Зенит» с трона. Когда «Краснодар» стал чемпионом, то были моменты, когда в последних турах судьи были на стороне этого клуба. Были не назначены пенальти в их ворота. На сегодня я не думаю, что «Краснодару» благоволят арбитры. Просто во всех матчах судьи зачастую принимают неверные решения.

Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола. Пускай чемпионом будет «Краснодар» или «Зенит», но просто хотелось бы, чтобы не было судейского отпечатка на золоте. Нужна честная борьбы в концовке сезона», — сказал Стрепетов.