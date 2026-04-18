  «Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола». Стрепетов об РПЛ
«Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола». Стрепетов об РПЛ

Стрепетов: не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов надеется, что судьи не повлияют на чемпионскую гонку в Мир РПЛ.

Ранее ЭСК признала ошибочным удаление вингера «Зенита» Педро в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Удивительно, что было потрясающее разногласие среди судей-экспертов. Один объясняет, что было грубейшее нарушение, другие говорят, что и близко не было красной. Беспокоит, что мы часто говорим о судействе. Даже в судейской семье нет единогласных решений.

В прошлом году у болельщиков было желание сдвинуть «Зенит» с трона. Когда «Краснодар» стал чемпионом, то были моменты, когда в последних турах судьи были на стороне этого клуба. Были не назначены пенальти в их ворота. На сегодня я не думаю, что «Краснодару» благоволят арбитры. Просто во всех матчах судьи зачастую принимают неверные решения.

Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола. Пускай чемпионом будет «Краснодар» или «Зенит», но просто хотелось бы, чтобы не было судейского отпечатка на золоте. Нужна честная борьбы в концовке сезона», — сказал Стрепетов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
40 комментариев
Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места...
Так это не они сами,а те,кто им указания дает
Ответ Сергей Круг
Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места... Так это не они сами,а те,кто им указания дает
Выходит, Краснодар не сам?
Раньше судья был просто элементом случайности в игре, коих и без него немало (рикошеты, автоголы, привозы). А сейчас, с ВАРом, творится то же самое. Непонятно за что удалят, за что гол отменят. Но ошибку одного можно понять, а тут целая команда судей и всё равно случайность. Обоснуют одинаковые моменты по-разному. Зачем он был нужен? При каждом угловом можно найти за что поставить пенку, но там видят, а тут - нет.
И ведь правильно сказал.
Пока не вернутся еврокубки и, вместе с ними, большие деньги от УЕФА, чемпионат у нас будет такой. Просили нового чемпиона и интриги - получайте. И делать крайними в этой ситуации Краснодар, Карасева, Мажича или ещё кого глупо - есть люди поглавнее.
В РПЛ творится что не понятное.Футболисты в большинстве случаев симулируют,судьи на это ведутся.Пока у руля судейского корпуса не будет профессионала чтобы он ниоткого не зависел ,результата не будет.
Озвучивать переговоры судей, их мнение, видение случившегося.
«Даже в судейской семье нет единогласных решений»

Ещё как нет! Прошли матчи 1/4 ЛЧ. В Ливерпуле в шоке, что отменили пенальти на Маккалистере при 0:0. А ведь Пул в тот момент давил, моменты создавал. Стань 1:0, легко бы ход противостояния поменялся.

Матч Атлетико - Барселона. Давайте, даже без судьбоносных решений (не поставили пенальти, удаление и тд).:
2 (!) угловых в пользу Атлетико не назначили, когда мяч ушел за лицевую от игроков Барсы.
1 угловой дали Атлетико, хотя мяч ушел от их игрока
1 угловой в пользу Барсы не назначили, хотя мяч ушел от игрока Мадрида

4 элементарных эпизода, в которых судьи не разобрались. Не разглядели! А вы хотите, чтобы к их решениям претензий не было!

Бавария - Реал. Там вообще куча взаимных претензий - здесь фол в голевой атаке не увидели, тут удалили за мелочь …

Вот так судейские и выходят на первый план
Ответ korablev
«Даже в судейской семье нет единогласных решений» Ещё как нет! Прошли матчи 1/4 ЛЧ. В Ливерпуле в шоке, что отменили пенальти на Маккалистере при 0:0. А ведь Пул в тот момент давил, моменты создавал. Стань 1:0, легко бы ход противостояния поменялся. Матч Атлетико - Барселона. Давайте, даже без судьбоносных решений (не поставили пенальти, удаление и тд).: 2 (!) угловых в пользу Атлетико не назначили, когда мяч ушел за лицевую от игроков Барсы. 1 угловой дали Атлетико, хотя мяч ушел от их игрока 1 угловой в пользу Барсы не назначили, хотя мяч ушел от игрока Мадрида 4 элементарных эпизода, в которых судьи не разобрались. Не разглядели! А вы хотите, чтобы к их решениям претензий не было! Бавария - Реал. Там вообще куча взаимных претензий - здесь фол в голевой атаке не увидели, тут удалили за мелочь … Вот так судейские и выходят на первый план
При чем тут трактовки и ошибки при определении касания?
Ответ Gardarike
При чем тут трактовки и ошибки при определении касания?
При том, что судьи ошибаются постоянно. У них не хватает внимания и концентрации. Они смотрят на поле и не видят, от кого ушел мяч. Они смотрят повтор и оценивают схожие эпизоды по-разному.

Тут не увидели. Там оценили не верно. ВАР вскрыл жуткую проблему судейства - у них нет единого понимания, как оценить эпизод. 3 человека смотрят повтор и говорят - вот так было.
Потом заседает комиссия и говорит - было наоборот. А в это время десяток экспертов из бывших судей делятся на два противоположных лагеря.

Получается, что чем меньше судьи лезут в игру, тем честнее результат. Но они лезут во все более мелкие детали и потому влияют на результат матча сильнее и сильнее.
Хорошо, что сказал, а то никто не понимал этого до него
Это уже второй год происходит и никого ничто не смущает.
