«Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола». Стрепетов об РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов надеется, что судьи не повлияют на чемпионскую гонку в Мир РПЛ.
Ранее ЭСК признала ошибочным удаление вингера «Зенита» Педро в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Удивительно, что было потрясающее разногласие среди судей-экспертов. Один объясняет, что было грубейшее нарушение, другие говорят, что и близко не было красной. Беспокоит, что мы часто говорим о судействе. Даже в судейской семье нет единогласных решений.
В прошлом году у болельщиков было желание сдвинуть «Зенит» с трона. Когда «Краснодар» стал чемпионом, то были моменты, когда в последних турах судьи были на стороне этого клуба. Были не назначены пенальти в их ворота. На сегодня я не думаю, что «Краснодару» благоволят арбитры. Просто во всех матчах судьи зачастую принимают неверные решения.
Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола. Пускай чемпионом будет «Краснодар» или «Зенит», но просто хотелось бы, чтобы не было судейского отпечатка на золоте. Нужна честная борьбы в концовке сезона», — сказал Стрепетов.
Так это не они сами,а те,кто им указания дает
Ещё как нет! Прошли матчи 1/4 ЛЧ. В Ливерпуле в шоке, что отменили пенальти на Маккалистере при 0:0. А ведь Пул в тот момент давил, моменты создавал. Стань 1:0, легко бы ход противостояния поменялся.
Матч Атлетико - Барселона. Давайте, даже без судьбоносных решений (не поставили пенальти, удаление и тд).:
2 (!) угловых в пользу Атлетико не назначили, когда мяч ушел за лицевую от игроков Барсы.
1 угловой дали Атлетико, хотя мяч ушел от их игрока
1 угловой в пользу Барсы не назначили, хотя мяч ушел от игрока Мадрида
4 элементарных эпизода, в которых судьи не разобрались. Не разглядели! А вы хотите, чтобы к их решениям претензий не было!
Бавария - Реал. Там вообще куча взаимных претензий - здесь фол в голевой атаке не увидели, тут удалили за мелочь …
Вот так судейские и выходят на первый план
Тут не увидели. Там оценили не верно. ВАР вскрыл жуткую проблему судейства - у них нет единого понимания, как оценить эпизод. 3 человека смотрят повтор и говорят - вот так было.
Потом заседает комиссия и говорит - было наоборот. А в это время десяток экспертов из бывших судей делятся на два противоположных лагеря.
Получается, что чем меньше судьи лезут в игру, тем честнее результат. Но они лезут во все более мелкие детали и потому влияют на результат матча сильнее и сильнее.