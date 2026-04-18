Барелла посвятил свой гол Гаттузо: «Один из лучших людей в футболе. Он не заслужил разочарования»

Барелла посвятил свой гол Гаттузо: один из лучших людей в футболе.

Хавбек «Интера » Николо Барелла посвятил свой гол тренеру Дженнаро Гаттузо , который не смог вывести сборную Италии на ЧМ-2026.

Барелла отличился в матче Серии А с «Кальяри» (3:0).

«Я первый в статистике среди полузащитников Серии А, и меня все равно критикуют? Возможно, в этом сезон были и взлеты, и падения, в карьере такое бывает. Единственное, что могу сказать: я всегда выкладывался на 100%. Может быть, в этом сезоне мои 100% были примерно 60% от того, что я давал «Интеру» на протяжении многих лет, но я всегда отдаю все силы, могу это гарантировать.

Сейчас я наслаждаюсь тем, что происходит. Я надеялся, что это произойдет еще раньше, с выходом на чемпионат мира, но таковы футбол и жизнь, это наша работа.

Я бы хотел посвятить свой гол Гаттузо – одному из лучших людей, что я встречал в футболе. Он не заслужил этого разочарования, мы его не заслужили, но я рад, что встретил Гаттузо в своей жизни», – сказал Барелла.