  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Барелла посвятил свой гол Гаттузо: «Один из лучших людей в футболе. Он не заслужил разочарования»
2

Барелла посвятил свой гол Гаттузо: «Один из лучших людей в футболе. Он не заслужил разочарования»

Барелла посвятил свой гол Гаттузо: один из лучших людей в футболе.

Хавбек «Интера» Николо Барелла посвятил свой гол тренеру Дженнаро Гаттузо, который не смог вывести сборную Италии на ЧМ-2026.

Барелла отличился в матче Серии А с «Кальяри» (3:0).

«Я первый в статистике среди полузащитников Серии А, и меня все равно критикуют? Возможно, в этом сезон были и взлеты, и падения, в карьере такое бывает. Единственное, что могу сказать: я всегда выкладывался на 100%. Может быть, в этом сезоне мои 100% были примерно 60% от того, что я давал «Интеру» на протяжении многих лет, но я всегда отдаю все силы, могу это гарантировать. 

Сейчас я наслаждаюсь тем, что происходит. Я надеялся, что это произойдет еще раньше, с выходом на чемпионат мира, но таковы футбол и жизнь, это наша работа.

Я бы хотел посвятить свой гол Гаттузо – одному из лучших людей, что я встречал в футболе. Он не заслужил этого разочарования, мы его не заслужили, но я рад, что встретил Гаттузо в своей жизни», – сказал Барелла.

Что делать с Челестини?5086 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Fcinter1908.it
logoСборная Италии по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoНиколо Барелла
logoИнтер
logoсерия А Италия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте – главный фаворит на смену Гаттузо в сборной Италии. Аллегри и Манчини – в топ-5
4 апреля, 14:26
Игроки сборной Италии требовали бонус 300 тысяч евро за выход на ЧМ. Гаттузо убедил игроков, что обсуждать это нужно после финала с Боснией и Герцеговиной (La Repubblica)
4 апреля, 09:32
Гаттузо покинул пост тренера сборной Италии: «Ухожу с тяжелым сердцем и не достигнув цели. Было честью руководить командой, благодарю за поддержку»
3 апреля, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
5 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
15 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
20 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
40 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
41 минуту назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
53 минуты назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
55 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
4 минуты назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
43 минуты назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
44 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
50 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
57 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем