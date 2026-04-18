  • «Хоффенхайм» одолел «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Крамарич сделал дубль с пенальти, забив победный на 98-й
«Хоффенхайм» одолел «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Крамарич сделал дубль с пенальти, забив победный на 98-й

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Хоффенхайму».

«Хоффенхайм» победил «Боруссию» Дортмунд (2:1) в 30-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «ПреЗеро-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 42-й минуте нападающий хозяев Андрей Крамарич с пенальти открыл счет в матче. Серу Гирасси забил на 87-й.  На 98-й Крамарич снова забил с пенальти.

Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
2 - 1
2.15xG0.7
Боруссия Д
Ильцер
90’
+11’
90’
+10’
Инасио
  Крамарич
90’
+8’
90’
+7’
Рюэрсон
87’
  Гирасси
84’
Н. Шлоттербек
Лемперле   Морстедт
82’
Прасс
77’
Бернардо   Гранач
72’
71’
Свенссон   Брандт
71’
Забитцер   Инасио
Туре   Прасс
60’
Бургер   Премель
60’
60’
Фабиу Силва   Гирасси
2тайм
Перерыв
42’
Зюле   Бенсебайни
  Крамарич
42’
Бургер
31’
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Дамар, Бургер, Туре, Филипп, Акпогума, Лемперле, Кэмпбелл, Бебу, Бернардо
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Свенссон, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Фабиу Силва
Запасные: Мане, Зюле, Забитцер, Фабиу Силва, Майер, Ян Коуто, Альберт, Свенссон, Озджан
Удачи, Хоффенхайм
Поздравляю !
Но ЛЕ , вызывает большие сомнения, а ЛК давно в кармане .
Слишком много было потеряно очков в последних матчах , причём в основном незнамо от кого …
у них такой календарь по сравнению с конкурентами, что выше шансы в лч попасть, чем в лк
Последние игры БД смотреть просто невозможно. Если раньше ещё на удаче и везении где-то выигрывали, то сейчас нет не игры, не результата. Надеюсь что место в ЛЧ всё таки сохранят, но больше всего на то что Ковача отправят в расход.
Ну расход возможно слишком отчаяно сказано, но увольнять его нужно. Эту Боруссию смотреть действительно очень трудно а потому лично я смотрю её в последнее время заметно реже. Надеюсь летом договорятся разойтись по обоюдному согласию. Возможно Ковача пригласят куда нибудь на повышение(в середнячок АПЛ например) и тем самым в клубе останутся несколько сильных игроков вроде Адейеми(который при нём совсем зачах) да и Брандт возможно продлит контракт на год-два под нового тренера.
Середнячок АПЛ после БД - это повышение?
Ты психиатра давно проходил?
