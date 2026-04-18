«Кокорин нравится больше, чем Дзюба — за счет техники и других игровых качеств». Нобоа о форвардах

Нобоа: Кокорин нравится больше, чем Дзюба — за счет техники.

Кристиан Нобоа считает, что Александр Кокорин как форвард сильнее Артема Дзюбы .

— Удивлен ли тем, что Дзюба в 37 лет показывает высокий уровень?

— Нет. Он качественный и умный футболист. Я знаю его сильные стороны, поэтому его игра меня не удивляет.

— Это лучший российский нападающий, с которым ты играл?

— Для меня лучшим был Кокорин. Он мне больше нравится — за счет техники и других игровых качеств, — сказал бывший полузащитник «Зенита ».