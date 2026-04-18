  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Кокорин нравится больше, чем Дзюба — за счет техники и других игровых качеств». Нобоа о форвардах
29

Кристиан Нобоа считает, что Александр Кокорин как форвард сильнее Артема Дзюбы.

— Удивлен ли тем, что Дзюба в 37 лет показывает высокий уровень?

— Нет. Он качественный и умный футболист. Я знаю его сильные стороны, поэтому его игра меня не удивляет.

— Это лучший российский нападающий, с которым ты играл?

— Для меня лучшим был Кокорин. Он мне больше нравится — за счет техники и других игровых качеств, — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Что делать с Челестини?5085 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАлександр Кокорин
logoАкрон
logoЗенит
logoвысшая лига Кипр
logoКристиан Нобоа
logoпремьер-лига Россия
logoАрис Лимасол
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кокорин, может и талантливее. Был.
Но где Дзюба, и где Кокорин
Ответ fedor2026turin
Кокорин в шоколаде. "За полгода бабок залутал". Эту фразу надо на воротах Тарасовки написать.
Ответ fedor2026turin
Кокорин на Кипре, а Дзюба в Самарской области, - неужели тебе это неизвестно?
Надо сказать,что был отрезок в Зените,аккурат перед историей со стулом,когда Кокорин показывал фантастический футбол,но это был короткий период,играй Нобоа с ним в другие времена,вряд ли он бы вспомнил этого футболиста)
Ответ Сергей Круг
Он и в Динамо был хорош, в связке с Кураньи. Даже на ЧМ забивал за сборную, эх были времена...
Ответ Сергей Круг
у Кокоры и в Сочи норм шло
Конечно , Кокорин талантливее. Но карьера Дзюбы - отличная, а у Кокорина кроме стула и вспомнить нечего
Ответ Владимир Самсонов
Справедливости ради его по рекомендации Капелло взяли в Фиорентину. Мало с кем такое случается. Другой уже вопрос, что ничего хорошего он там не показал. Зато пожил в одном из красивейших городов мира.
Ответ Владимир Самсонов
Видимо вы не видели его игр в сезон с Манчини. Это был уровень твердого игрока основы любого пре-топового клуба Европы.
Кокорин был одарен,но совершенный раздолбай.

Дзюба хоть и более ограничен,но всегда был мотивирован и ментально силен
Ответ el shaarawy92
В смысле ограничен? Они просто разной комплекции. Дзюба дерево, но дело своё знает и неплохо делает, что умеет. Лучший бомбардир РПЛ. А Кокорин что?
Кокорин, конечно, уникум. Как при таких вводных - технике, пластике, скорости - можно было так продолбать карьеру и всё равно оказаться в Фиорентине?
Ответ Tydeus
потому что он был слишком хорошо чтобы в итоге НЕ оказаться в Европе:)
Ну в принципе прав. По таланту Дзюба рядом с Кокошей пигмей. Другое дело что играл Кокорин на все деньги достаточно редко.
"А ещё кокорин не называл меня пингвинёнком...")
Кокора топ, даже сейчас бы не испортил картину в зенитесе с учетом дров и дельфина в нападении.
-Кокорин или Дзюба ?
- Господи , прости ..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
