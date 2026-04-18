10

«Рубин» и «Акрон» сыграли вничью – 1:1. Бокоева удалили, Дзюба и Лобов забили, гол Грипши отменили

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте забил хавбек хозяев Назми Грипши, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у Мирлинда Даку. Никита Лобов забил на 48-й. Артем Дзюба сравнял на 62-й. Марата Бокоева удалили на 67-й минуте.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 14:00, Ак Барс Арена
Рубин
1 - 1
1.44xG0.57
Акрон
90’
+5’
Р. Фернандес
Грипши
90’
+2’
Гудиев
Лобов   Кузнецов
83’
Рожков   Безруков
78’
Сааведра   Сиве
78’
78’
Болдырев   Джаковац
78’
Беншимол   Хосонов
68’
Кузьмин   Эшковал
67’
Бокоев
62’
  Дзюба
  Лобов
48’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Васютин
45’
+1’
Неделчару
Даку
45’
Тесленко
38’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Лобов, Шабанхаджай, Сааведра, Ходжа, Грипши, Даку
Запасные: Нигматуллин, Рожков, Кузяев, Зотов, Сааведра, Лобов, Мальдонадо, Кабутов, Нижегородов, Иванов, Моторин, Кеняйкин
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Джурасович, Болдырев, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба
Запасные: Аревало, Беншимол, Попенков, Кузьмин, Марадишвили, Тереховский, Севикян, Дмитриев, Болдырев, Васютин, Базилевский
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Пестряков - правый защитник - это глупость от Тедеева.
Ответ Мельников Михаил
Нахрена вообще рочу подписывали, выходит через матч
За Акрон 👌👌👌
Акрону бы Тедеева и Дзюбу убрать и попытаться в футбол сыграть хоть раз.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Акрону бы Дзюбу убрать и в ФНЛ улетать 🤣
Ответ Александр Худобин_1116329546
Дзюба единственный забивает

Он не должен уходить, должен физрука сменить что бы спасти Акрон
Кто там на Вар сидит, уже два пенальти надо было ставить. Рожкова по ногам били в штрафной, у Неделчару волейбол в штрафной играет
