Президент «Атлетико» перед финалом Кубка Испании: «ВАР оказывает судьям медвежью услугу. Пусть победит лучший или тот, кого определит Федерация»

Президент «Атлетико»: ВАР оказывает судьям медвежью услугу.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался в преддверии финального матча Кубка Испании против «Сосьедада», который пройдет сегодня в Севилье.

«Завтра [в субботу] мы празднуем великий вечер испанского кино… нет, испанского футбола. Пусть победит лучшая команда, самая удачливая… или та, кого определит Федерация.

Что, если «Сосьедад» выиграет Кубок, а мы — Лигу чемпионов? Что ж, посмотрим. Дубль? Мне это нравится больше.

В футболе нет фаворитов, и матчи всегда равны, как вы видите. Нас еще не так давно списывали со счетов, а теперь мы в финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов.

Судейство? Скажу это здесь, в присутствии президента Федерации: ВАР оказывает арбитрам медвежью услугу», – отметил Сересо.

Матч обслужит арбитр Хавьер Рохас.