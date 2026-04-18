  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Президент «Атлетико» перед финалом Кубка Испании: «ВАР оказывает судьям медвежью услугу. Пусть победит лучший или тот, кого определит Федерация»
13

Президент «Атлетико» перед финалом Кубка Испании: «ВАР оказывает судьям медвежью услугу. Пусть победит лучший или тот, кого определит Федерация»

Президент «Атлетико»: ВАР оказывает судьям медвежью услугу.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался в преддверии финального матча Кубка Испании против «Сосьедада», который пройдет сегодня в Севилье.

«Завтра [в субботу] мы празднуем великий вечер испанского кино… нет, испанского футбола. Пусть победит лучшая команда, самая удачливая… или та, кого определит Федерация.

Что, если «Сосьедад» выиграет Кубок, а мы — Лигу чемпионов? Что ж, посмотрим. Дубль? Мне это нравится больше.

В футболе нет фаворитов, и матчи всегда равны, как вы видите. Нас еще не так давно списывали со счетов, а теперь мы в финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов. 

Судейство? Скажу это здесь, в присутствии президента Федерации: ВАР оказывает арбитрам медвежью услугу», – отметил Сересо.

Матч обслужит арбитр Хавьер Рохас.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoКубок Испании
logoРеал Сосьедад
видеоповторы
Энрике Сересо
logoсудьи
Хавьер Альберола Рохас
logoАтлетико
Федерация футбола Испании
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так в ЛЧ дальше прошёл сильнейший или тот, кого определила УЕФА? :)
Человек в силу возраста должен был видеть "руку бога" от Марадоны - и он все-еще недолюблиаает VAR.

Наверное, думает, что такой мяч, определивший итоговый результат, может быть забит исключительно в ворота соперника
Ответ akaAzazello
Человек в силу возраста должен был видеть "руку бога" от Марадоны - и он все-еще недолюблиаает VAR. Наверное, думает, что такой мяч, определивший итоговый результат, может быть забит исключительно в ворота соперника
Если ВАР исправляет ошибки это хорошо. Но часто ВАР придумывает нарушения только из-за слабого касания.
Ответ Dizzod
Если ВАР исправляет ошибки это хорошо. Но часто ВАР придумывает нарушения только из-за слабого касания.
Все, что по регламенту делает VAR - подзывает главного арбитра к экрану пересмотреть эпизод. Никаких решений он при этом не принимает - это прерогатива главного арбитра.
Штрафануть бы его за давление на судейский корпус накануне финала!
Ответ Максим Прокофьев
Штрафануть бы его за давление на судейский корпус накануне финала!
И в чем это давление заключается? Во мнении, что без ВАР футбол был лучше?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Захарян болен, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения». «Сосьедад» о пропуске хавбеком финала Кубка Испании
17 апреля, 16:27
Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита. Россиянин не попал в заявку «Сосьедада»
17 апреля, 14:47
Судейскую камеру впервые используют в Испании на финале Кубка между «Атлетико» и «Сосьедадом». С ее помощью покажут ряд матчей Ла Лиги, включая класико в 35-м туре
16 апреля, 12:56
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
4 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
14 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
19 минут назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
40 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
52 минуты назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
54 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
3 минуты назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
42 минуты назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
43 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
49 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
56 минут назад
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем