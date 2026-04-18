«Крылья Советов» не уступили ЦСКА – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили

«Крылья Советов » дома поделили очки с ЦСКА (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

На 16-й минуте гол забил полузащитник армейцев Энрике Кармо , но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой автора гола.

На 65-й счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников . На 75-й защитник самарцев Сергей Божин отправил мяч в свои ворота.

ЦСКА набрал 43 очка и по итогам тура может опуститься с 5-го на 6-е место. «Крылья» сейчас идут на 12-й строчке, имея 23 балла.

