Матч окончен
«Крылья Советов» не уступили ЦСКА – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили
ЦСКА сыграл 1:1 с «Крыльями Советов».
«Крылья Советов» дома поделили очки с ЦСКА (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене».
Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 16-й минуте гол забил полузащитник армейцев Энрике Кармо, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой автора гола.
На 65-й счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников. На 75-й защитник самарцев Сергей Божин отправил мяч в свои ворота.
ЦСКА набрал 43 очка и по итогам тура может опуститься с 5-го на 6-е место. «Крылья» сейчас идут на 12-й строчке, имея 23 балла.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 11:30, Самара Арена
Завершен
1 - 1
0.97xG0.45
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
позеленеет, видимо, к 30му туру, когда команды на каникулы уйдут
Федотов 2023: 7 побед-1 ничья-2 поражения
Федотов 2024: 5 побед-4 ничьи-1 поражение
Николич 2025: 7 побед-3 ничьи-0 поражений
Челестини 2026: 4 победы-1 ничья-5 поражений
Цирк да и только ..