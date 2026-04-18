  • «Крылья Советов» не уступили ЦСКА – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили
326

«Крылья Советов» не уступили ЦСКА – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили

«Крылья Советов» дома поделили очки с ЦСКА (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 16-й минуте гол забил полузащитник армейцев Энрике Кармо, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой автора гола.

На 65-й счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников. На 75-й защитник самарцев Сергей Божин отправил мяч в свои ворота.

ЦСКА набрал 43 очка и по итогам тура может опуститься с 5-го на 6-е место. «Крылья» сейчас идут на 12-й  строчке, имея 23 балла.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 11:30, Самара Арена
Крылья Советов
1 - 1
0.97xG0.45
ЦСКА
Бабкин   Шуманский
90’
+3’
Баняц
90’
+1’
Витюгов   Столбов
84’
Рахманович   Игнатенко
76’
Ахметов   Марин
76’
Олейников   Баняц
76’
75’
  Божин
Чернов
70’
66’
Баринов
  Олейников
65’
Фернандо
65’
62’
Кармо   Попович
62’
Гонду   Мусаев
57’
Кисляк
2тайм
Перерыв
44’
Козлов   Мойзес
43’
Глебов   Алвес
40’
Козлов
Божин
19’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Ахметов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Олейников, Фролов, Евгеньев, Хубулов, Бабкин, Витюгов, Гальдамес, Ороз, Рахманович, Ахметов, Кокарев, Лепский
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Круговой, Данилов, Баринов, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Кармо, Гонду, Козлов
Запасные: Жоао Виктор, Козлов, Бесаев, Бандикян, Кармо, Гонду, Фиров, Воронов, Глебов, Баровский, Бадмаев
Что делать с Челестини?5078 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
25й тур, вторая половина апреля - травы всё ещё нет, играют на земле.
позеленеет, видимо, к 30му туру, когда команды на каникулы уйдут
от акрона получат за аренду миллинов 20,на замену поля,потратят миллионов 100,мамкины бизнесмены
Комментарий скрыт
Хорошо, что Тамерлан, как всегда, не попал по мячу)
Хорошо, что Тамерлан, как всегда, не попал по мячу)
Хахах, ваш комментарий хоть чуть чуть красил этот вечер
Стыдно должно быть Крыльям,не обыграть этот колхоз который даже последняя команда унижает
Дурак от Кисляка зарешал....
Клятые краснодарские бразильцы не дают раскрыться дарованию Козлова бгг
Не только краснодарские, но и петербургские!
Если это рука, то пенальти тогда за захват футболки, из-за которого он в руку себе и ударил)) клоуны
10 матчей уже сыграны, впору сравнить с прошлыми весенними отрезками:
Федотов 2023: 7 побед-1 ничья-2 поражения
Федотов 2024: 5 побед-4 ничьи-1 поражение
Николич 2025: 7 побед-3 ничьи-0 поражений
Челестини 2026: 4 победы-1 ничья-5 поражений
По фиг, все равно все будут восторгаться Челестини, хотя уже сейчас поменьше всё-таки
ну, зимнюю подготовку к продолжению сезона он однозначно провалил.
корявый даже по мячу не попал 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Кисляк браво)
Шуманский наверное никогда больше за крылья не выйдет)) по лицу видно,что ему просто пофиг))
Шуманскому, по-хорошему, лучше вообще не выходить на поле ни в одной футболке. Как и Мусаеву. Два всадника апокалипсиса. И ведь какие-то дебилы привезли их в ЦСКА, и продолжают там работать с умным видом.
Мусаева взяли за копейки при Федотове и он сразу начал пользу приносить. А по Шуманскому большие вопросы
А что, никто не будет наказывать защитника КС за то, что он тянул Кармо за футболку ?))
Цирк да и только ..
Комментарий удален пользователем
Ну либо гол засчитать, либо пеналь дать. Чего ныть то?
Это удача что Мусаев махнул мимо мяча,иначе гола бы не было.Дерево .
