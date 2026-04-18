  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сидят там бездельники, ВАР смотрят». Пономарев об ошибочном пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»
11

«Сидят там бездельники, ВАР смотрят». Пономарев об ошибочном пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

Владимир Пономарев оценил решение ЭСК признать ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

«А толку-то, что ЭСК признал ошибку судей? Это всем изначально понятно было, что фола не было. Совсем уже обалдели со своим ВАР, из мухи слона делают. Черт-те что, безобразие. Сидят там бездельники, ВАР смотрят. 

Обычный контакт был в штрафной, небольшой наступ. Я понимаю, если бы Виктор сделал большую накладку, но там контакт был незначительный в штрафной. Хорошо, что признали ошибку, но ничего не поменяется после этого. Максимум судью на два-три матча накажут за это безобразие. Он испортил нам игру», — сказал бывший защитник ЦСКА.

Что делать с Челестини?5077 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoВладимир Пономарев
logoЖоао Виктор
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Литвинов
logoСочи
Сергей Цыганок
logoсудьи
видеоповторы
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И судью не накажут.
Который в поле был,на ВАР посадят. А тех что на ВАРе в поле отправят.
ВАР это зло, все это понимают, но ничего с этим поделать не могут :)
ВАР не зло. Зло, это бестолочи, которые частенько за ним сидят.
Ответ Владимир Переходов
Разумеется, это низкий интеллект этих людей. Даже не алчность. Они не могут остаться незаметными. И это их плохая работа
Мажич отмажет.
Рекомендации трактует как ему выгодно. Любой эпизод развернёт в нужную сторону.
Так-то оно так, но самим всё равно забивать надо было.
И вправду: клевая работа - за просмотр телевизора деньги получать.
В таблице от всех этих ошибочных решений очков не прибавиться. Хотя, по факту, должны были выносить Сочи, переломить ход игры. Не заслужили, с такой игрой- закономерно
ЦСКА играл плохо. Но сейчас по теме вар в том эпизоде. Если за тот "наступ" давать пенальти, то когда вам в трамвае на ногу наступят, можете смело бить в морду наступившему.
Бездельники и придумали ВАР, бездельники им и руководят. Как в Думе, убери половину хуже не станет. А тут ещё и футбол прибили, черти
У него везде бездельники.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Буланов не показал Литвинову 2-ю желтую за удар по ноге Щетинина. Федотов считает, что арбитр ошибся: «Игрок «Сочи» совершает срыв перспективной атаки, не пытаясь сыграть в мяч»
17 апреля, 18:19Фото
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
15 апреля, 20:34
ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти за наступ Жоао Виктора в матче с «Сочи»
15 апреля, 14:10
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем