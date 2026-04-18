«Сидят там бездельники, ВАР смотрят». Пономарев об ошибочном пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

Пономарев об ошибочном пенальти в ворота ЦСКА: сидят бездельники, ВАР смотрят.

Владимир Пономарев оценил решение ЭСК признать ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи » (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

«А толку-то, что ЭСК признал ошибку судей? Это всем изначально понятно было, что фола не было. Совсем уже обалдели со своим ВАР, из мухи слона делают. Черт-те что, безобразие. Сидят там бездельники, ВАР смотрят.

Обычный контакт был в штрафной, небольшой наступ. Я понимаю, если бы Виктор сделал большую накладку, но там контакт был незначительный в штрафной. Хорошо, что признали ошибку, но ничего не поменяется после этого. Максимум судью на два-три матча накажут за это безобразие. Он испортил нам игру», — сказал бывший защитник ЦСКА .