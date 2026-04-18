У Димарко 21 голевое действие в сезоне Серии А – рекорд среди защитников

Защитник «Интера» Федерико Димарко сделал голевую передачу в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:0).

Итальянец первым среди защитников набрал 21 (6+15) очко по системе «гол+пас» за сезон в Серии А (учет соответствующей статистики ведется с сезона-2004/05).