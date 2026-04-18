Дьяков о «Зените»: «Нет командной игры, рисунка. Играют как получится»

Дьяков о «Зените»: нет командной игры, рисунка.

Виталий Дьяков считает, что у нынешнего «Зенита » нет командной игры.

«Когда «Зенит» брал чемпионство пять раз подряд, у них были топ-футболисты российские, были праймовые Вендел, Барриос, Дуглас и Малком. Были лидеры, как Дзюба, который мог сплотить.

Сейчас кто-то постарел, ярко выраженного лидера нет, а нападающие особо не забивают. У команды нет командной игры, нет рисунка. «Зенит» является гегемоном нашего чемпионата, включишь матчи любого топ-клуба Испании, Италии – у них там есть стиль. А какой стиль у «Зенита»? Играют как получится», – сказал экс-защитник «Динамо».