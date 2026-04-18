Дьяков о «Зените»: «Нет командной игры, рисунка. Играют как получится»

«Когда «Зенит» брал чемпионство пять раз подряд, у них были топ-футболисты российские, были праймовые Вендел, Барриос, Дуглас и Малком. Были лидеры, как Дзюба, который мог сплотить. 

Сейчас кто-то постарел, ярко выраженного лидера нет, а нападающие особо не забивают. У команды нет командной игры, нет рисунка. «Зенит» является гегемоном нашего чемпионата, включишь матчи любого топ-клуба Испании, Италии – у них там есть стиль. А какой стиль у «Зенита»? Играют как получится», – сказал экс-защитник «Динамо».

Да, играют за счёт класса исполнителей. По факту, хватает. Но смотреть на это не нравится даже болельщикам Зенита
Почему "даже болельщикам зенита"? Это не нравится только болельщикам зенита, остальные кайфуют 🙃
Смотреть на это тяжело. Я не против посмотреть хороший футбол даже от команды, которой на симпатизирую
6 раз подряд, а не 5, что это за эксперт, который не знает матчасти?
Все правильно он сказал.
6 чемпионство это уже мучение
Может расскажет, какая игра у Динамо?
Игра у динамо очень простая и задачи понятные — гасить счетчик.
Когда это будет интересно, обязательно расскажет
Господи, кто и зачем спрашивает у откровенно никудышного бывшего футболиста о степенях командной игры и тактического рисунка команды?..
Согласен. Потому что тренер очкошник. Хотя почему очкошник автобус не ставит, в защите тоже надежности нет. Просто унылый коуч, ни атаки ни защиты нормальной.
он не очкошник, это панические атаки.
К сожалению Семак зависим от настроения ряда игроков, как бразильских , так и российских.
И Зенит напрочь разучился дожимать соперника. Через силу, на классе, как угодно, но дожать и выдать нужный результат. Вспомнить тот же Оренбург.
За все годы что Семак в день зените, я так и не понял его футбол. У него нет собственного рисунка. А то что чемпионство брали и команда высоко идёт в таблице, так это за счёт высокого мастерства футболистов.
По первому тайму с Краснодаром показалось, что что-то изменилось в игре, а второй показал, что ничего.(
Потому что , на первый тайм команда вышла заряженная , Вендел носился , как угорелый , о чем сказал даже Аршавин в перерыве . Но, это не установка на игру , это игроки сами так решили играть , собрались вроде как . После перерыва ,гений Семак опять со страха наложил в штаны , и мы откатились назад , отдали мяч , пространство , и вот это уже его задумка . Естественно, получив пространство и мяч , после гениального и трусливого в очередной раз решения Семака , Краснодар нас вдавил в штрафную и закономерно дожал , забив гол . И это все прямое следствие решений тренера . После удаления Педро , команда опять САМА пошла вперед , и в меньше имела больше возможностей забить и играла минимум на равных , оставив Кордобу без мяча , как во всем первом тайме . По своей сути , если не брать во внимание ошибку Карасева с удалением Педро , то эта ничья , это результат действий Семака, матч был Зенита , который до решения отдать территорию и мяч , имел все шансы дожать Краснодар. Напомню , что помимо гола , был еще не засчитанный мяч Глушенкова , и еще несколько очень приличных моментов , и это только в первом тайме. Очевидно, что Семак не управляет командой , не чувствует ее и в погоне за < результатом, без качества игры > проявляет излишнюю трусость , что уже много раз приводило к потере очков , которых сейчас и не хватает .
"Играют как получится" - буквально слоган РПЛ. Да и карьеру самого Дьякова можно описать этой фразой
Когда будете писать о Зените ,вспомните на каком месте он в турнирной таблице.А где ЦСКА, Динамо, Спартак, Ростов...???
