  Киву о 3:0 с «Кальяри»: «Интер» обеспечил себе место в ЛЧ за 5 туров до конца. Играть там непросто – встречаешься с топами, особенно английскими, тратящими огромные деньги. Тоже хотим бороться за победу»
Киву о 3:0 с «Кальяри»: «Интер» обеспечил себе место в ЛЧ за 5 туров до конца. Играть там непросто – встречаешься с топами, особенно английскими, тратящими огромные деньги. Тоже хотим бороться за победу»

Кристиан Киву прокомментировал победу «Интера» над «Кальяри» (3:0) в Серии А.

«За пять туров до конца чемпионата мы уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Парни оставили события прошлого сезона позади. Было непросто, но они выложились.

Играть в ЛЧ непросто, ты встречаешься с командами топ-уровня, особенно английскими, тратящими огромные деньги. Мы тоже хотим быть конкурентоспособны в ЛЧ, это одна из целей клуба. Все хотят достичь этого уровня и играть в ЛЧ.

Я не разговаривал с клубом о продлении контракта, был сосредоточен на попадании в ЛЧ. Впереди еще много матчей, и я предпочитаю концентрироваться на том, что происходит на поле, а не на будущем», – сказал главный тренер миланцев в интервью Sky Sport Italia.

У топов много денег ,это да—но отлетели ведь от Буде
Ответ a s v
Когда это делает Конте чтобы выиграть скудетто это другое да?))
Ответ MMg2026
Я вообще не про это)
Ну Киву и крут. Почти ни разу очки не потерял с середняками и столько красивых голов в сезоне.
Ответ Joey Ramone
И скудетто взял в первом сезоне)
Интер живучий как Борис Бритва...перед каждым сезоном их хоронят, а они выплывают...даже я, фанат Интера с 30-ти летним стажем не верил в танкиста, а он не подвёл...
Не боИсь, ща тебе летом ещё пачку Диуфов и Энрикей на развес по 20 млн штука навалят, в лч вообще будешь вне конкуренции.
Вторые таймы уже лучше проводят
Ответ SergButt
Что у тебя на аватарке? 😂
"Тоже хочу работать там" ахахах. Наемник)))
