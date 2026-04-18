Киву о 3:0 с «Кальяри»: «Интер» обеспечил себе место в ЛЧ за 5 туров до конца. Играть там непросто – встречаешься с топами, особенно английскими, тратящими огромные деньги. Тоже хотим бороться за победу»

Кристиан Киву: «Интер» вышел в ЛЧ за 5 туров до конца.

Кристиан Киву прокомментировал победу «Интера » над «Кальяри » (3:0) в Серии А.

«За пять туров до конца чемпионата мы уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов . Парни оставили события прошлого сезона позади. Было непросто, но они выложились.

Играть в ЛЧ непросто, ты встречаешься с командами топ-уровня, особенно английскими, тратящими огромные деньги. Мы тоже хотим быть конкурентоспособны в ЛЧ, это одна из целей клуба. Все хотят достичь этого уровня и играть в ЛЧ.

Я не разговаривал с клубом о продлении контракта, был сосредоточен на попадании в ЛЧ. Впереди еще много матчей, и я предпочитаю концентрироваться на том, что происходит на поле, а не на будущем», – сказал главный тренер миланцев в интервью Sky Sport Italia.