Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Краснодаром»: «Построим игру, чтобы мяч больше был на их половине. Кордоба не так опасен в центре поля, против него будет Андраде»

Нагайцев: «Балтика» хочет, чтобы мяч больше находился на половине «Краснодара».

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассказал о тактике на воскресный матч против «Краснодара».

Калининградцы сыграют на выезде с краснодарцами в 25‑м туре Мир РПЛ . Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит встречу из‑за дисквалификации.

«В большинстве случаев против Кордобы будет действовать Кевин Андраде . Но думаю, что и другие наши защитники в габаритах не уступят.

Здесь зависит от того, про какую мы зону говорим. Если это зона у ворот, то мы вообще не хотим, чтобы мяч туда попадал. У нас будет игра построена так, чтобы мяч больше находился на половине поля «Краснодара ».

Поэтому Кордоба в центре поля – это не такая опасность, как у штрафной», – сказал Нагайцев.