6

Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Краснодаром»: «Построим игру, чтобы мяч больше был на их половине. Кордоба не так опасен в центре поля, против него будет Андраде»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассказал о тактике на воскресный матч против «Краснодара».

Калининградцы сыграют на выезде с краснодарцами в 25‑м туре Мир РПЛ. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит встречу из‑за дисквалификации.

«В большинстве случаев против Кордобы будет действовать Кевин Андраде. Но думаю, что и другие наши защитники в габаритах не уступят.

Здесь зависит от того, про какую мы зону говорим. Если это зона у ворот, то мы вообще не хотим, чтобы мяч туда попадал. У нас будет игра построена так, чтобы мяч больше находился на половине поля «Краснодара».

Поэтому Кордоба в центре поля – это не такая опасность, как у штрафной», – сказал Нагайцев.

Что делать с Челестини?5067 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Интересная задумка! С учетом того, что Краснодар в среднем около 60% времени мячом владеет
Ответ Хейтер всех Доннарум
Интересная задумка! С учетом того, что Краснодар в среднем около 60% времени мячом владеет
Ну они наверно знают, что можно срубить игроков Краснодара, отобрать таким способом мяч, им не будет ничего. Как с Зенитом. Единственный фол при чем через VAR, был зафиксирован и наказание соответствующее, как сразу ЭСК сказал так можно это не КК. Вот какие аргументы у Балтики
Построят они))Как Краснодар построит игру,так вы и будете играть.Кордоба не так опасен...,ну,ну))
Парни, вы сможете 💪
Хорошая тактика - запереть Краснодар в своей штрафной, так быки ещё менее опасными будут.
Краснодар забей им столько голов ,чтобы Балтика охренела,Балтика прочь на 20место.
