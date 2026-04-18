Феликс Магат: «Красная Камавинга – слишком жестко, этому нет оправдания, но это не главный фактор в противостоянии. «Бавария» была лучше «Реала» и заслуживала пройти дальше»

Феликс Магат: красная Камавинга – ошибка, но «Бавария» все равно была лучше.

Феликс Магат считает, что хавбек «Реала » Эдуардо Камавинга незаслуженно удален в матче с «Баварией» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Это ошибочное решение. Удаление – это слишком жестко. Я не вижу оправданий решению удалить футболиста.

Несмотря на это, если честно, красная не была главным фактором в этом противостоянии. Мы говорим о двух матчах, 180 минутах, а не 8 или 10. «Бавария » была лучше в целом и заслуживала пройти дальше», – отметил экс-тренер мюнхенцев.