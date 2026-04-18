  • Феликс Магат: «Красная Камавинга – слишком жестко, этому нет оправдания, но это не главный фактор в противостоянии. «Бавария» была лучше «Реала» и заслуживала пройти дальше»
82

Феликс Магат считает, что хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга незаслуженно удален в матче с «Баварией» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Это ошибочное решение. Удаление – это слишком жестко. Я не вижу оправданий решению удалить футболиста.

Несмотря на это, если честно, красная не была главным фактором в этом противостоянии. Мы говорим о двух матчах, 180 минутах, а не 8 или 10. «Бавария» была лучше в целом и заслуживала пройти дальше», – отметил экс-тренер мюнхенцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Источник: As
82 комментария
Если бы Камавинга просто сфолил на Кейна и не забирал себе мяч скорее всего арбитр не показал бы ему вторую жёлтую карточку.
Комментарий скрыт
Опять ?
Вот Вы неутомимый борец за правду ))
Напомню, что судья прощал вторые нарушения Милитао и Рюдигеру, когда те уже были на желтых.

И Камавингу бы простил, но тот побежал с мячом после своего же нарушения.
Судья за 5 фолов не дал ни одно карты Лаймеру, хотя по совокупности мог уже после 3 или 4 дать. Вы все видите только то, что хотите видеть
Вьюноша бледный! Ты по полю хоть раз бегал?
Представляешь, что такое пять фолов на человека за одну игру? У Баварии их по офстате всего 10.
Зачем вообще нарушать правила, а потом удивляться что за это наказывают.
Я бы и за перебежки на километр при вбросе аута жёлтую давал
Носятся с этой красной уже который день. Хотя и так очевидно, что не дали красных Рюдигеру и Милитао до этого. Вон Барселону в обеих матчах оставили в меньшинстве, но все равно команда боролась до последнего. Да и более спорные моменты с Пубилем, где он откровенно взял мяч в штрафной руками и очевидный пенальти на Ольмо не обсуждают. Реалу почти в каждом матче позволяют чуть больше чем сопернику, и это всегда отражается на результате.
🤣🤣🤣
Барса как бы жалобы до сих пор подаёт на судейство....
Хотя ей самой судьи помогли немало....
«Барса» в первом матче целый тайм в меньшинстве играла лучше «Атлетико», «Реал» оставшись вдесятером развалился за 5 минут.
Про липовый штрафной гюлера тоже не забываем, с которого он забил гол - этого быть не должно просто
Для вашего психиатрического отделения даже розыгрыш мяча Реала с центра поля вначале матча - липовый
Ты игру то смотрел хоть, мальчик? Лаймер не коснулся браима, так что для вашей артистической труппы сам факт сближения с соперником уже нарушение
Красная Камавинга - хорошее название для бандитской или экстремистской группировки))) Типа там Черные пантеры и тэдэ
Магата бы в Реал ахах, это было бы наверное всего недельки на две, но очень забавные)
Что Бавария была сильнее и лучше никто не спорит
"Красная Камавинга" звучит как опасная экзотическая болезнь 😎
Судья весь матч убивал Баварию, 2 и 3 голы не должны были случиться, но был штрафной без фола и Станишича сбили. Но всем всё равно, когда Винисиус в начале матча избивает лежащего Киммиха после его же фола и судья не дает карточку мне всё стало ясно, что эту судейскую помойку будут тянуть до конца и судья бы не дал красную Камавинга но забыл, что это вторая уже, деваться было уже некуда
Так и есть, артистизм у малого не плох , падает от ветра, опасный штрафной дад не посмотрели
Сбили лежит чел, игра продолжается, а тут за явное нарушение дали жёлтую обсуждают уже сколько
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
