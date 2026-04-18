Феликс Магат: «Красная Камавинга – слишком жестко, этому нет оправдания, но это не главный фактор в противостоянии. «Бавария» была лучше «Реала» и заслуживала пройти дальше»
Феликс Магат считает, что хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга незаслуженно удален в матче с «Баварией» (3:4) в Лиге чемпионов.
«Это ошибочное решение. Удаление – это слишком жестко. Я не вижу оправданий решению удалить футболиста.
Несмотря на это, если честно, красная не была главным фактором в этом противостоянии. Мы говорим о двух матчах, 180 минутах, а не 8 или 10. «Бавария» была лучше в целом и заслуживала пройти дальше», – отметил экс-тренер мюнхенцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
82 комментария
Вот Вы неутомимый борец за правду ))
И Камавингу бы простил, но тот побежал с мячом после своего же нарушения.
Представляешь, что такое пять фолов на человека за одну игру? У Баварии их по офстате всего 10.
Я бы и за перебежки на километр при вбросе аута жёлтую давал
Барса как бы жалобы до сих пор подаёт на судейство....
Хотя ей самой судьи помогли немало....
Сбили лежит чел, игра продолжается, а тут за явное нарушение дали жёлтую обсуждают уже сколько