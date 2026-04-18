  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем – фанатам о вылете из ЛЧ: «Реал» подвел вас, но хорошие времена вернутся – вы этого заслуживаете»
Беллингем – фанатам о вылете из ЛЧ: «Реал» подвел вас, но хорошие времена вернутся – вы этого заслуживаете»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов.

Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в двух матчах 1/4 финала турнира.

«Этого было недостаточно, но мы выбыли на щите (сражаясь до последнего, достойно уступив – отсылка к фразе «со щитом или на щите» – Спортс’‘).

Мадридисты, мы знаем, что подвели вас, но мы всегда благодарны за вашу поддержку.

Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно вернутся. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее. Да здравствует, «Мадрид!» 🤍» – написал Беллингем в соцсети.

Что делать с Челестини?4666 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoДжуд Беллингем
соцсети
logoболельщики
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что надо? Закрой рот!:)
Ответ rigobersong
аа, это винисиус когда заткнул белингема на 83 й минуте матча Бавария Реал)
Ответ rigobersong
Когда ты закроешь свой, будет счастливый день для всего Спортса)
Пустослов. в том году тоже самое говорил. просто игроки Реала обнаглели, обарзели, винисиус, мбапе тому доказательство
Ответ Охот ник
А в позапрошлом что сказал? Когда ЛЧ выиграл?) Игроки Реала не обещают 11 лет вернуть кубок ЛЧ на Бернабеу
Ответ pit4er
В позапрошлом году Белингем сказал примерно * ты не осознаешь как велик Реал и эмблема Реала *
да сезон уже завершен, Джуд
Ответ korysh
Класико ещё предстоит 10 мая - а вот после него уже сезон и завершится
Ответ akaAzazello
В том то и дело, что пока до него сезон доедет — уже и мотивации нет, и матч по сути формальный
А игроки Спортинга что говорили своим болельщикам после вылета? Не могу найти их цитаты на сайте
Впереди третий сезон, а Бог, как известно любит троицу! Так что всё ещё впереди, Джуд)
прям слова депутата
У Реала конкретные проблемы начинаются, на фоне 2 провальных сезон и долга в 1.1 млрд евро висящего на клубе, в январе 2027 года нужно отдать 700 млн кредиторам, 700 лямов которых нет у Реала, собрали что там около 120-150млн, откуда появится 500-600 лямов до января ни кто не знает, в том числе и дедушка Флорентино. Если Реалу не повезет и все беды и неудачи в одно время свалятся на клуб как волна убийца, Реал может повторить судьбу Барселоны 2021 года.
Ответ Аркадий Штейн
Ситуация действительно страшная... если верить в такой бред. Ты ведь не сможешь подтвердить ссылкой на авторитетный источник, что Реалу нужно отдать 700 млн в следующем году, правильно?) Это в принципе невозможная ситуация для любого клуба. 1 млрд – это инвестиции в Бернабеу, которые нужно возвращать небольшими платежами до 2053 года. Может сезоны Реала "провальные" в спортивном плане (по меркам Реала), но в финансовом плане это самые успешные сезоны в истории футбола (для любого клуба)
Ответ pit4er
Источник - местный сектант MESSIya или как там ник этого одаренного))
Мы-то заслуживаем, вот вы - нет
результат посещения пересом раздевалки?
мбаппе набросал обещаний, теперь джуд
Через лет 13 может и вернутся,а может и через 50.
Ответ Глор_Барсы!
...К отметке "13 лет без ЛЧ" гораздо ближе другой испанский гранд.😂
А Мадрид и так за последние 13 лет набрал их столько, что иным не то что 50, ну и 100 лет не хватит((
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА, опередив «Реал» после победы над ним в ЛЧ. «Ливерпуль» – третий, «Интер» – четвертый, «ПСЖ» – пятый, «Барса» – 8-я
17 апреля, 11:46
Джеррард об удалении Камавинга с «Баварией»: «Ключевой момент матча. Безрассудство дорого обошлось «Реалу»
16 апреля, 12:08
Анри о матче «Бавария» – «Реал»: «Мадрид» считал себя королем камбэков, но попробовал свою же горькую пилюлю. Выдающееся хладнокровие Олисе в добавленное время»
16 апреля, 11:00
Анри об удалении Камавинга с «Баварией»: «Фанаты «Реала» наводнят соцсети жалобами. Но нужно быть умнее – играя на выезде, нельзя давать судье ни единого повода»
16 апреля, 09:38
Гюлер после вылета «Реала» из ЛЧ: «Так не должно было быть, нам очень жаль. Мы вернемся»
16 апреля, 08:55
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
46 минут назад
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
сегодня, 06:36
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
сегодня, 06:11
Рекомендуем