Беллингем – фанатам о вылете из ЛЧ: «Реал» подвел вас, но хорошие времена вернутся – вы этого заслуживаете»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов.
Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в двух матчах 1/4 финала турнира.
«Этого было недостаточно, но мы выбыли на щите (сражаясь до последнего, достойно уступив – отсылка к фразе «со щитом или на щите» – Спортс’‘).
Мадридисты, мы знаем, что подвели вас, но мы всегда благодарны за вашу поддержку.
Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно вернутся. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее. Да здравствует, «Мадрид!» 🤍» – написал Беллингем в соцсети.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
мбаппе набросал обещаний, теперь джуд
А Мадрид и так за последние 13 лет набрал их столько, что иным не то что 50, ну и 100 лет не хватит((