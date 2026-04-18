Беллингем – фанатам о вылете из ЛЧ: «Реал» подвел вас, но хорошие времена вернутся – вы этого заслуживаете»

Беллингем после вылета из ЛЧ: «Реал» подвел фанатов, но хорошие времена вернутся.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов .

Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в двух матчах 1/4 финала турнира.

«Этого было недостаточно, но мы выбыли на щите (сражаясь до последнего, достойно уступив – отсылка к фразе «со щитом или на щите» – Спортс’‘).

Мадридисты, мы знаем, что подвели вас, но мы всегда благодарны за вашу поддержку.

Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно вернутся. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее. Да здравствует, «Мадрид !» 🤍» – написал Беллингем в соцсети.