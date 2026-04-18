  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эдвин ван дер Сар: «Я был уверен, что у Онана в «МЮ» все получится. У него есть потрясающие качества – реакция, игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, и ты думаешь: «Безумие, как он мог?»
5

Эдвин ван дер Сар: «Я был уверен, что у Онана в «МЮ» все получится. У него есть потрясающие качества – реакция, игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, и ты думаешь: «Безумие, как он мог?»

Эдвин ван дер Сар не ожидал, что Андре Онана потерпит неудачу в «Манчестер Юнайтед».

«Я работал с Андре Онана три-четыре года в «Аяксе». Он пришел третьим вратарем и очень сильно хотел пробиться в основу.

Я тогда думал, да и сейчас думаю, что у него есть потрясающие качества – реакция и игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, после которых думаешь: «Это же безумие, как он мог такое сделать?»

Команде нужна стабильность, нужно точно знать, чего ждать от своего вратаря, чтобы линия обороны могла ему доверять. Именно этого, мне кажется, и не хватало [«МЮ»] с Андре. 

Многие игроки, которые приходили сюда за последние восемь-девять лет, так и не вышли на тот уровень, которого от них ждали.

Когда он только переходил в «Юнайтед», я был абсолютно уверен, что у него все получится. Как я уже сказал, я работал с ним в «Аяксе», видел, как хорошо он играл в Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, поэтому мне казалось, что это идеальный союз», – сказал экс-голкипер «МЮ» в интервью Sky Bet.

Что делать с Челестини?5065 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoАндре Онана
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Нидерланды
logoЭдвин ван дер Сар
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАякс
logoвысшая лига Турция
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По ощущениям Онана не справился с давлением в таком большом клубе как МЮ. Был период в месяц-два когда Онана выдал топовый отрезок в МЮ.
Ответ Lavinka
У многих не получилось кого Тен Хаг привел, хотя в других клубах обретают себя
Главный провал — Донни Ван Бек🤣
Да он обычный средний вратарь уровня Акинфеева
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
