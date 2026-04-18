Эдвин ван дер Сар: «Я был уверен, что у Онана в «МЮ» все получится. У него есть потрясающие качества – реакция, игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, и ты думаешь: «Безумие, как он мог?»

Эдвин ван дер Сар: у Онана есть потрясающие качества, но он странно ошибается.

Эдвин ван дер Сар не ожидал, что Андре Онана потерпит неудачу в «Манчестер Юнайтед».

«Я работал с Андре Онана три-четыре года в «Аяксе». Он пришел третьим вратарем и очень сильно хотел пробиться в основу.

Я тогда думал, да и сейчас думаю, что у него есть потрясающие качества – реакция и игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, после которых думаешь: «Это же безумие, как он мог такое сделать?»

Команде нужна стабильность, нужно точно знать, чего ждать от своего вратаря, чтобы линия обороны могла ему доверять. Именно этого, мне кажется, и не хватало [«МЮ»] с Андре.

Многие игроки, которые приходили сюда за последние восемь-девять лет, так и не вышли на тот уровень, которого от них ждали.

Когда он только переходил в «Юнайтед», я был абсолютно уверен, что у него все получится. Как я уже сказал, я работал с ним в «Аяксе», видел, как хорошо он играл в Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, поэтому мне казалось, что это идеальный союз», – сказал экс-голкипер «МЮ» в интервью Sky Bet.